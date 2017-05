lluita institucional

La CUP Sant Sadurní denuncia la manca de participació ciutadana i transparència del govern municipal

"El govern sadurninenc no ha fet els deures. En la primera meitat de legislatura PdCat i ERC no han treballat en dos dels punts que van presentar durant la campanya electoral del 2015: la participació ciutadana i la transparència. Tot el que ha proposat l’equip de govern ha estat pura façana per a callar les primeres veus crítiques. La realitat demostra que, a dia d’avui, Sant Sadurní no té mecanismes de participació ciutadana. A més, el pacte entre PdCat i ERC està segellat a qualsevol intent de col·laboració amb la resta dels partits polítics", segons la CUP de Sant Sadurní

La participació ciutadana una assignatura pendent pel consistori sadurninenc

També ha explicat en una nota de premsa que durant la campanya electoral, les forces polítiques proclamaven el seu compromís amb la participació ciutadana. El temps ha demostrat que tant sols eren paraules buides. Ara que ja hem arribat a mig mandat queda ben clar que ni el PdCat ni ERC, tenen cap intenció de posar en marxa els mecanismes necessaris per donar veu i poder de decisió al poble. Exemples clars són les mocions que va presentar la CUP per fer un pla d’equipaments de manera participativa o per impulsar uns pressupostos participatius. Totes dues van ser rebutjades per l’equip de govern tot i ser propostes que gaudeixen d’un ampli suport social i que van en la línia del compromís que havíem adquirit tots els partits durant la campanya.

Per altra banda, la formació ha assenyalat que "s’han aturat la comissió encarregada de treballar en un nou Reglament Orgànic Municipal (ROM) que ha de permetre una implicació més directe de la ciutadania en la política municipal. Tot i que la moció sobre aquest tema va ser aprovada al setembre del 2015, la primera reunió no es va celebrar fins al juliol del 2016. Les reunions mensuals van aturar-se al febrer, quan un dia abans es va anul·lar la trobada prevista amb l’excusa de que el document presentat havia de validar-lo secretaria. Des de llavors no s’ha tornat a convocar cap més data. Un fet que demostra la manca de voluntat i bloqueig sistemàtic d’aquesta comissió per part del govern i la regidora de Participació Ciutadana, Maria Surià".

Cap indici de transparència política

Tot i que l’equip de govern afirma que s’avança en aquest sentit, la realitat és que la regidoria de transparència és totalment ineficient tal i com va reconèixer el mateix regidor Rojo. A a la CUP "només ens queda pensar que darrera d’aquesta manca d’interès hi ha quelcom més que deixadesa, hi ha una voluntat política clara de dificultar l’accés a la informació de l’acció de govern, tant de cara als ciutadans com de cara als partits de la oposició. Les demandes i propostes que s’han anat fent ni tant sols són escoltades. Una vegades més podem trobar l’exemple en la proposta que va fer la CUP per a realitzar un seguiment públic a través de la web de l’estat d’execució de les mocions aprovades al ple. Una vegada més republicans i convergents van fer valer la seva majoria per no aprovar la proposta malgrat que tots els grups de la oposició hi van votar tots a favor i respondre a una demanda de la majoria dels ciutadans de Sant Sadurní", ha remarcat