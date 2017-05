ANTIMILITARISME

La CUP rebutja la presència de l’exèrcit a la comarca i torna a instar al govern de Figueres a abandonar el consorci del Castell de Sant Ferran

Amb motiu de la celebració del “Día de las Fuerzas Armadas”, la CUP de Figueres ha tornat a mostrar el seu rebuig a la presència de l’exèrcit a la comarca. Segons la Candidatura d'Unitat Popular, els perjudicis d’aquesta són insostenibles. La base militar de Sant Climent Sescebes pertorba constantment la quotidianitat dels pobles veïns, ja sigui per les maniobres i les pràctiques d'artilleria, la caiguda de projectils en finques privades o per la presència de soldats al bell mig de Sant Climent Sescebes. A més, la formació recorda que el camp de tir s'ubica en una zona protegida pel seu valor natural com és l'Albera, declarat Paratge Natural d'Interès Nacional. Enguany, precisament, es presenten els nous vehicles de la base. En aquest sentit, la CUP dóna suport a les reivindicacions de la plataforma Alto el Foc a l'Albera que exigeixen el tancament del camp de tir.

Per altra banda, la negativa reiterada de Defensa a cedir la presidència del consorci que gestiona el castell de Sant Ferran (tot i que així ho marquen els seus estatuts), hauria de tenir, segons la formació anticapitalista, una resposta clara: que en surtin la Generalitat i l’Ajuntament, i que s’obri un procés transparent per decidir el futur de l’equipament que la CUP entén que ha de passar per la desmilitarització de la fortalesa.

La CUP recorda que l’any passat, Figueres va ser notícia als mitjans de comunicació nacionals, amb les imatges de menors d’edat vestits de militar i empunyant armes de foc reals en la celebració del “Día de las Fuerzas Armadas”.