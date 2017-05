La CUP presenta el «Girona 10» “real” amb motiu dels dos anys de mandat

Aquest matí la CUP-Crida per Girona ha presentat el seu “Girona 10” particular amb motiu dels dos anys de mandat municipal, amb l’objectiu d’assenyalar les principals mancances i reptes de la ciutat i del projecte que està implementant el govern de CiU i PSC. Un model de ciutat que, segons els cupaires, “no està donant resposta a les demandes de canvi social i de més democràcia que demana avui la societat”. D’aquesta manera, els regidors Laia Pèlach i Lluc Salellas han recorregut el que han anomenat “10 punts calents” de Girona, on han instal·lat plafons explicatius amb les temàtiques que consideren que cal abordar de forma prioritària.

Aquests 10 punts són el Parc Central, per les obres del TAV i els greuges d’ADIF amb Sant Narcís i amb tota la ciutat; l’entrada sud, que és un sector estratègic d’accés a la ciutat que en els propers anys viurà grans canvis; les bicicletes i el model de mobilitat, que s’ha exemplificat al carrer del Carme per reivindicar-hi el carril bici i la necessitat millorar la connexió de sectors com Girona Est per fomentar la cohesió; el Modern, com a exemple de la necessitat d’un debat participatiu sobre el model cultural; i els pisos turístics com a símptoma de les problemàtiques que començar a provocar l’actual model de ciutat, que s’ha situat a la plaça de Sant Feliu.

Els altres punts escollit són el porta a porta a Sant Daniel, per reivindicar la necessitat d’acabar amb l’actual model de gestió de residus; l’aigua com a bé públic que cal gestionar d’acord amb l’interès col·lectiu, que s’ha exemplificat al pont de la Barca; el Trueta, per reclamar inversions per a la sanitat pública gironina i un debat sobre el model que es requereix per al futur hospital; la necessitat de fer una aposta real per la participació ciutadana per a joves i grans, que s’ha exemplificat a l’esquerra del Ter on hi ha pendent d’executar un projecte juvenil de pressupostos participats; i finalment la lluita contra la precarietat i l’atur, que afecta en gran mesura les dones i que per això s’ha situat davant l’empresa Eulen, a la Rodona.

Actes i trobades per explicar la feina feta i recollir opinions

A més d’aquesta acció, la CUP-Crida per Girona ha programat múltiples actes i trobades obertes per tal d’exposar la feina fet en el darrer any, així com recollir opinions i propostes per part de la ciutadania i les entitats gironines. En aquest sentit han organitzat un col·loqui amb els quatre regidors i regidores del grup per valorar els dos primers anys del mandat, que tindrà lloc el proper dimarts 30 de maig a les 19h a la Rosaleda amb un formal distès i informal. Posteriorment, la formació ha programat nou trobades veïnals obertes als diferents barris de la ciutat, així com l’Assemblea per la Unitat Popular, on es donarà compte de l’activitat feta i s’exposaran les línies de treball per al proper curs, que tindrà lloc el 5 de juliol a les 19h al parc del Migdia.