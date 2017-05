Aigua

La CUP Mollet reclama millores a la seguretat i manteniment de la xarxa d'aigua de la ciutat

La CUP Mollet ha reclamat avui que es millorin les inversions en manteniment i seguretat d’alguns dels dipòsits i estacions de cloració del servei d’abastament d’aigua potable de la ciutat.

La formació, ve reclamant en el marc de la seva campanya per promoure la municipalització del servei d’aigua, la realització d’una auditoria de la xarxa de distribució per a comprovar en quin estat es troba actualment la xarxa, si hi ha pèrdues detectables, quines actuacions s’han fet, sobre quins trams cal actuar i conèixer quina gestió s’està fent des de l’ajuntament i des de l’empresa concessionària d’aquesta infraestructura pública.

En aquest sentit, Dani Banús, membre de la CUP de Mollet, ha posat com a exemple a millorar el dipòsit de cloració del carrer Granollers, “que es troba en situació d’evident vulnerabilitat davant possibles manipulacions o actes vandàlics que podrien comprometre la seguretat de l’abastament, perquè és fàcilment accessible i manipulable, ja que no disposen de cap mena de tanca perimetral, ni de mesura de seguretat com assenyala la normativa vigent”.

Banús, també ha apuntat que “en altres punts d’abastament de la xarxa també s’han detectat algunes deficiències per manca de manteniment, com esquerdes que poden facilitar filtracions, etc” i ha recordat que “part de la xarxa està feta amb materials antics com el fibrociment, material molt fràgil, obsolet i poc recomanable”.

Per aquest motiu, el portaveu de la CUP Mollet ha instat SOREA, l’empresa concessionària del servei d’aigua, “a efectuar les inversions de millora necessàries per reparar aquestes deficiències” i a l’Ajuntament de Mollet , a “portar a terme una auditoria de l’estat de la xarxa durant aquest any 2017, per tal que a finals d’any es puguin valorar els resultats i incloure les actuacions necessàries de millora al proper exercici pressupostari”.