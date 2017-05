Ensenyament

La CUP Mataró qualifica de xantatge la proposta d'Educació i demana la reducció de ràtios

Segons ingorma la CUP Mataró , dilluns 8 de maig els grups municipals de l’Ajuntament de Mataró, convocats pel regidor d’ensenyament, Miquel Àngel Badell, vàrem valorar el resultat de les presincripcions d’Infantil, Primària i Secundària pel curs 2017-2018.

En aquesta reunió se’ls va informar que des dels Serveis Territorials (SSTT) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat es planteja obrir la segona línia a l’escola Angeleta Ferrer, tal com va reclamar de forma unànime el Ple Municipal, però a canvi de tancar una línia en una altra escola pública de la ciutat, l’Antonio Machado. Aquesta informació va motivar que tots els grups municipals, junt amb el regidor Vadell, ens traslladéssim amb caràcter urgent a la delegació de SSTT, on la seva directora, Carmina Pinya, va confirmar que oferia la segona línia a l’Angeleta a canvi de suprimir-ne una al Machado, a la vegada que va advertir que si no hi havia acord, la seva intenció era deixar en mans del Departament la decisió de quines línies de P-3 s’hauran d’eliminar.

Davant d'aquesta situació, la CUP considera que el plantejament de SSTT és un xantatge inacceptable, perquè enfronta unes escoles amb les altres i perquè juga de forma temerària amb el consens unànime de la comunitat educativa i de tots els representants del nostre consistori: el nou edifici de l’Angeleta Ferrer es va projectar per acollir dues línies i volem que es compleixi aquest compromís, sense cap contrapartida.

La formació ha manifestat públicament la seva oposició al tancament unilateral de cap grup de P-3 de la pública. Com ja ho havien fet en altres ocasions, insistint en la necessitat d’acordar reducció generalitzada de ràtios a tots els centres per millorar la qualitat educativa, ja que considera que és una solució estable i duradora davant dels tripijocs dels SSTT.

En aquest sentit, donarà suport a l’acció conjunta, tant amb la comunitat educativa com amb la resta de forces polítiques del nostre ajuntament, per plantar cara als propòsits retalladors de SSTT