Corrupció

La CUP Mataró denuncia les irregularitats de l'empresa muncipal PUMSA

"Hauria de ser una eina pública per intervenir en el mercat immobiliari, per afavorir el reequilibri, la cohesió social, l’accés al dret a l’habitatge i el dret a la ciutat en un sentit ampli, però durant el mandat del PSC va ser un agent més de la bombolla especulativa", segons la CUP de Mataró.

Sobre la intervenció inicial PUMSA a Can Quirze, segons la CUP va representar l’ocupació d’un espai agrícola, un model de creixement urbanístic elitista i agressiu amb el territori, defensat pel PSC i els seus socis. Model que la formació independentista mai no ha compartit.

Tot i així, la formació considera que és irregular i qualifica d'impresentable que PUMSA no liquidés immediatament les càrregues urbanístiques del sector de Can Quirze un cop es van recepcionar les obres el 2010.

La formació assenyala com a responsables d'aquest desgavell el Sr. Arcadi Vilert, i el seu successor, Sr. Ramon Bassas, membres del PSC, que van ser regidors d’Urbanisme i presidents de PUMSA. "No podem perdre de vista que Arcadi Vilert, que és veí de can Quirze i ara un dels demandants, podria haver estat ell mateix qui va retardar les coses i probablement així ho hauria transmès Cèsar Fernàndez, aleshores gerent de PUMSA. Pensem que Arcadi Vilert va fer que PUMSA no fes els deures per no espantar als veïns amb els costos d’urbanització. Davant d’aquestes consideracions, exigim que s’identifiquin els responsables d’haver demorat durant anys la liquidació íntegra de les càrregues urbanístiques de Can Quirze" argumenta la CUP.

Tot i no compartir el model model urbanístic i de ciutat de Núria Calpe, actual regidora d’Urbanisme i presidenta de PUMSA, pensem considera que ha continuat amb encert la tasca d’esclariment endegada el 2014 pel govern de l’alcalde Joan Mora. "No és pas ella qui ha de disculpar-se, sinó els responsables de PUMSA entre 2003 i 2011 que van deixar una bomba de rellotgeria amagada als calaixos de l’empresa municipal", assegura la formació.

La CUP exigeix que s’identifiquin els responsables d’haver demorat durant anys la liquidació íntegra de les càrregues urbanístiques de Can Quirze. Considera que l’Ajuntament no ha de pagar ni un cèntim per les males praxis dels governs municipals dels anys 2003 a 2011, però cal que es donin les màximes facilitats als propietaris de Can Quirze perquè puguin liquidar la derrama pendent.