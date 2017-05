EN DEFENSA DEL TERRITORI

La CUP Tarragona insta el govern a preservar l’entorn natural costaner i a no perseguir el «cruising»

La CUP de Tarragona demana al govern local que deixi de perseguir el «cruising» que té lloc en diversos indrets del terme municipal. Amb el nom de «cruising» es coneix l’activitat on es practiquen trobades sexuals esporàdiques, de manera anònima i sense prostitució, sobretot entre homes. La formació anticapitalista demana que s’aturi la persecució de persones que es troben practicant relacions sexuals en aquests espais i també insten el Consistori a dotar de papereres i de neteja els espais costaners.

La pràctica del cruising no és una excepció de la ciutat de Tarragona, i d’altres ajuntaments, com el de Sitges, ja han dut a terme intervencions al seu municipi per evitar la degradació de l’espai natural i la possible brutícia que s’hi pogués generar. Des de la CUP no es critiquen els criteris mediambientals que recomanen preservar el litoral de l’erosió antròpica, però sí que evidencien la contradicció de voler protegir aquesta zona mentre s’implanten tendals, gandules i embarcacions a motor en platges verges o semiverges.

Mentre això passa en alguns punts concrets de la costa, la resta de paratges naturals de l’Anella Verda s’enfronten a una degradació preocupant, fruit de diverses agressions humanes en forma d’urbanitzacions, contaminació atmosfèrica, la pèrdua de sòl agrari i la deixadesa, en bona part dels casos, de les administracions.

Per tot això, la formació assembleària critica que el govern de Ballesteros s’empari en la protecció del medi ambient com a pretext per prohibir, encobertament, el cruising, la qual cosa suposa un nou episodi d’homofòbia.

En darrer terme, la CUP afirma que la societat actual encara està marcada per l’heteronormativitat, és a dir, hi regna la presumpció d’heterosexualitat. Per això espais de relació entre homes que vulguin mantenir relacions amb altres homes són necessaris per tal que bona part de la comunitat homosexual pugui viure la seva sexualitat plenament.