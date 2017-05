per la ruptura

La CUP Sabadell inicia la campanya del referèndum

La CUP de Sabadell ha organitzat un debat per donar el tret de sortida a la campanya del referèndum d’autodeterminació. En el debat hi participaran la diputada i portaveu de la CUP Anna Gabriel, el portaveu del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Néstor Salvador, l’exdiputada d’IU per Madrid Nines Maestro, el regidor de Nova Economia de l'ajuntament de Sabadell Albert Boada i Nani Valero de les Bruixes del Nord.

L’acte, que es durà a terme a la plaça del Pi de Ca n’Oriac aquest divendres a 19 de maig, començarà a partir de les 18h amb una actuació infantil de Jaume Barri. A les 19h començarà el debat sobre la situació política que avui viu el país, sobre el referèndum i des de les les diferents perspectives que aportaran els ponents. El portaveu de la formació anticapitalista, Víctor López, ha manifestat la necessitat “d’iniciar el debat sobre el referèndum” i arribar a “tots els racons” de la ciutat.