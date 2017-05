Lluita institucional

La CUP Figueres presentarà una moció per cessar al regidor del PP Diego Borrego de les seves funcions

La CUP de Figueres demanarà al ple de juny, a través d’una moció, cessar immediatament a Diego Borrego, regidor del Partit Popular, de les funcions de representació de l'Ajuntament de Figueres com a vocal del patronat de la Fundació Salut Empordà. La moció ve impulsada per les diverses manifestacions públiques que inciten a l’odi que Borrego ha difós en els darreres mesos a través de les xarxes socials. Així mateix, atès que el regidor del PP està essent investigat com a sospitós d'haver comès un delicte contra la intimitat, reconegut al codi penal, i pel qual també ha estat suspès d’afiliació pel mateix Partit Popular, la moció de la formació independentista demana substituir el regidor en qualsevol altra funció permanent o esporàdica en la qual actuï com a representant i/o en nom de l’Ajuntament de Figueres i insta a Borrego a abandonar les activitats de representació pública i a entregar l'acta de regidor.

En el proper ple de juny, a més, la CUP també presentarà una moció per donar suport al Pacte Nacional pel Referèndum. La moció proposa impulsar la creació d’una comissió local, formada per partits polítics, sindicats organitzacions i entitats locals perquè donin suports als actes de difusió per a la realització del referèndum. Així mateix, presentarà una moció per manifestar el rebuig als pressupostos generals de l'Estat del 2017 basats en l'austeritat, la pobresa salarial, les retallades en pensions i serveis públics i la inclusió d'obstacles per dur a terme municipalitzacions dels serveis públics.

A banda de les mocions presentades per la formació anticapitalista, la CUP donarà suport a la moció per l’adhesió de Figueres a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya, impulsada pel col·lectiu local LGTB Violeta Alt Empordà.