Corrupció

La CUP Tarragona exigeix a la Presidenta de l'EMT que doni explicacions sobre la presumpta malversació a l'empresa pública

Laia Estrada, consellera de la CUP també sol·licita que es convoqui de manera urgent i extraordinària el consell d'Administració de l'EMT, del qual n'és membre, per tal que es donin les explicacions pertinents en relació a «com es va passar per alt aquesta despesa contínua per part de l'exgerent, a una empresa amb evidents mancances pressupostàries». Estrada no es mostra sorpresa davant la notícia doncs «és evident que darrera de la falsa dimissió de Cortés el passat octubre de 2015 s'amagava una mala gestió, doncs va anar precedida d'una denúncia pública sobre presumptes irregularitats». La portaveu de la CUP afirma que no descarten demanar la dimissió de Floria si defuig la seva responsabilitat de donar explicacions o si aquestes no són clares, en tant que «va ser ella qui va actuar com a valedora de l'exgerent en el moment de la seva dimissió».

El que sí que ha sorprès a la regidora cupaire és la utilització de targetes de l'empresa a nom de persones, doncs assegura que la seva formació, a l'inici del mandat, va formular preguntes al voltant de l'existència de targetes d'aquest tipus tant a l'Ajuntament com a les empreses municipals i la resposta va ser que no n'hi havia.

El regidor Jordi Martí Font afegeix «ara cal saber qui més podia fer ús de la targeta a nom del Sr. Cortés, i quantes targetes més s'han arribat a repartir en el conjunt d'empreses municipals, organismes autònoms i el propi Ajuntament».