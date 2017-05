Per la ruptura

La CUP, ERC i el PDECAT presenten la Coordinadora d'Electes del Maresme

"Garantir l'aplicació de les anomenades lleis de desconnexió que el Parlament de Catalunya ha d'aprovar els propers mesos, així com estudiar la recuperació i implementació de les lleis de protecció social suspeses pel Tribunal Constitucional, òrgan que considerem incompetent"

Aquest matí al Centre Moral d'Arenys de Munt, a l'indret on es va realitzar la consulta d'Arenys de Munt l'any 2009, la CUP, ERC i el PDECAT del Maresme han presentat en roda de premsa la creació de la Coordinadora d'Electes del Maresme. Aquest és el resultat de setmanes de converses entre les tres organitzacions.

Han intervingut per ERC l'alcalde d'Arenys de Munt, en Joan Rabasseda; per la CUP l'Aina Gómez, regidora d'Urbanisme, Sanitat i Medi Ambient d'Argentona; i la Lina Morales, alcaldessa de Cabrils, pel PDECAT.

L'alcalde d'Arenys de Munt ha explicat que el 2015 més de la meitat dels 452 regidors i regidores, dels quals quasi el 50% estan inscrits a l'AECAT, van prendre possessió del càrrec anunciant que treballarien per exercir l'autodeterminació del poble català. "És necessari que els electes del país amb ideologies diferents demostrem unitat per un mateix objectiu, és un missatge molt potent a la comunitat internacional", ha sentenciat.

La regidora d'Argentona Aina Gómez, ha exposat els objectius i tasques de la Coordinadora d'Electes, per exemple, donar suport a tots els electes comarcals i nacionals represaliats per l'Estat espanyol per defensar la democràcia, la sobirania local i el dret a l'autodeterminació i "ser un espai d'anàlisi de les actuacions que garanteixin la celebració efectiva del referèndum".

L'alcaldessa de Cabrils, Lina Morales (PDECAT), ha explicar com s'organitzarà la Coordinadora d'Electes del Maresme, que tindrà dos òrgans, el Plenari, format per tots els electes que en vulguin formar part; i la Permanent, formada per 11 persones que definiran i executaran les línies d'actuació. A la Permanent s'hi garantirà la pluralitat política i serà escollida pel Plenari.

El dissabte 3 de juny al matí es reunirà el Plenari de la Coordinadora d'Electes del Maresme per escollir a la Permanent.

Cap a la Coordinadora d’Electes del Maresme

Introducció

Venen mesos crucials on està en joc construir la República Catalana o continuar sota la dependència de l’Estat espanyol. Ara més que mai cal reflexionar, debatre i actuar per garantir la celebració del referèndum sobre la independència i la fundació de la nova República. Ens hi va, entre d'altres coses, recuperar i eixamplar drets socials, fer un Estat radicalment democràtic i millorar les condicions materials de vida de les persones. L'objectiu que perseguim no el farà ni una força política sola, ni només les institucions catalanes i càrrecs electes, ni només el poble mobilitzat al carrer. Arribarem a la nostra fita si som capaços de generar un treball unitari entre tots els agents polítics i socials, institucions, càrrecs electes, forces polítiques, entitats i població.

Com a complement territorial de l'AECAT, la Coordinadora d’Electes del Maresme ens permetrà teixir unes dinàmiques de coneixença i treball entre els electes de la comarca que entenem que el que està en joc és la democràcia. Haurem de treballar junts en defensa de la celebració del referèndum i de la República Catalana i contra la repressió de l'estat. Les funcions de la Coordinadora d’Electes del Maresme

- Donar suport a tots els electes i ajuntaments del Maresme represaliats per l'Estat per qualsevol acció o decisió en defensa de la democràcia, la sobirania local, el dret a l'autodeterminació i la República Catalana. Així mateix, donar suport a les institucions nacionals catalanes, membres del Govern de la Generalitat, Parlament de Catalunya i parlamentaris, alcaldes i regidors d’altres comarques perseguits per les mateixes qüestions.

- Ser un espai per compartir anàlisis entorn a les actuacions per garantir la celebració efectiva del referèndum sobre la independència i la fundació de la República Catalana.

- Garantir l'aplicació de les anomenades lleis de desconnexió que el Parlament de Catalunya ha d'aprovar els propers mesos, així com estudiar la recuperació i implementació de les lleis de protecció social suspeses pel Tribunal Constitucional, òrgan que considerem incompetent.

- Contribuir a l’estructuració de coordinadores d’electes arreu del territori.

- Fomentar accions a nivell institucional i coordinar-se amb les entitats sobiranistes en les activitats de sensibilització i de mobilització de tots els sectors socials en defensa de les institucions i del procés de desconnexió. Així com consensuar actuacions polítiques independentistes i mostrar una imatge d'unitat.

Organització interna de la Coordinadora d’Electes del Maresme

En formen part tots els càrrecs electes que així ho vulguin i comparteixin les funcions definides. La Coordinadora d’Electes del Maresme tindria dos òrgans interns: el Plenari, compost per tots els càrrecs electes que decideixin formar-ne part; i la Permanent, formada per 11 persones designades amb criteris de representativitat i que definiran i executaran les línies d'actuació. Hi estarà representada la pluralitat política de manera consensuada i les decisions es decidiran preferentment per consens.