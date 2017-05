lluita institucional

La CUP demana que no se sancionin paradistes del Mercat Central i que se’n revisi el reglament

La CUP Tarragona ha registrat un prec per al proper Ple perquè no se sancionin les parades del mercat que tanquin davant de la manca de productes frescos. Alhora, demanen que es tingui en consideració quina és la disponibilitat de l’abastiment de cadascun dels comerços, així com les diferents capacitats d’obertura.

Davant de l’amenaça de sancions a les parades de peix del mercat de Tarragona, la CUP formularà un prec a l’alcalde en el transcurs del proper Ple, que se celebrarà el proper dilluns 29 de maig, en què plantegen que no se sancionin els paradistes i que s’adeqüi el reglament a un horari racional i just, d’acord amb la realitat i necessitats generals.

La intenció de la formació municipalista és que les parades, especialment de productes frescos com el peix, i en ocasions regentades com a petits negocis familiars, no tinguin una càrrega econòmica afegida a l’ampli horari d’obertura dels establiments. Alhora, des de la CUP es reclama que hi hagi comprensió amb aquest tipus d’establiments perquè venen un producte de proximitat molt fresc i sensible, per la qual cosa en ocasions es poden trobar davant d’una situació que els obligaria a romandre oberts i, per contra, no disposar de productes de venda.

La portaveu cupaire Laia Estrada hi afegeix que «és molt injust que persones que han hagut d’esperar 10 anys en una condició de provisionalitat ara es vegin agreujades per la imposició d’uns horaris determinats pel benefici d’una gran superfície comercial i una idea d’elititzar un mercat que sempre havia estat popular».

En darrer terme, les cupaires també demanaran que el Consistori i paradistes s’avinguin a renegociar la normativa que regula la obligatorietat d’apertura els dissabtes a la tarda. Actualment, el reglament preveu que s’hagi d’obrir ininterrompudament de 9 a 20 hores de dilluns a dissabte.