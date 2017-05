Llibertats

La CUP demana des de diversos territoris respecte cap als drets dels col·lectius LGTBI i la laïcitat dels municipis

Assemblees de la CUP de la Catalunya Central i de Ponent-Pirineus han presentat mocions a diverses institucions locals i supramunicipals per exigir el respecte eclesiàstic als drets dels col·lectius LGTBI i per reclamar la laïcitat de les institucions

D'aquesta manera, a diferents municipis com Berga, Solsona, Cervera o Tàrrega la CUP ha entrat mocions on es reprova al bisbe de Solsona, Xavier Novell, per les seves declaracions homòfobes fetes en els darrers dies.

A més, des de la CUP s'entén que els ajuntaments haurien de mantenir-se al marge de les manifestacions i qüestions religioses i que els governs municipals haurien de vetllar per la laïcitat de les institucions públiques. En aquest sentit, la desena de mocions presentades als ajuntaments demana que els càrrecs electes s'abstinguin de participar en qualitat de representants municipals cerimònies i oficis religiosos, una pràctica habitual i força estesa en el marc de festes popular i tradicionals arreu del territori. A Berga, municipi on governa la CUP des de fa dos anys, l’equip de govern ja no assisteix als actes litúrgics ni tampoc va convidar al bisbe Novell com a autoritat a les dues darreres patums de l’any passat.

Alhora, cal recordar que durant la setmana passada les diputades i diputats de la CUP-CC van exigir també la intervenció del Director General d'Afers Religiosos de la Generalitat “d’acord amb els principis de llibertat religiosa compatible amb el de no discriminació per raó de creences, opcions polítiques o sexuals i evitar l’enaltiment del feixisme.”