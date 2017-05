Homofòbia

La CUP de Tàrrega instarà el Ple a reprovar les declaracions homòfobes del bisbe Novell

La CUP de Tàrrega cercarà complicitats amb la resta de grups municipals per a presentar una moció al ple municipal que reprovi les darreres paraules del bisbe de Solsona. La formació independentista considera que “Xavier Novell és un clar referent de l’homofòbia a les nostres comarques” ja que, segons afirmen “aquest no és el darrer cop que el bisbe, molt vinculat a Tàrrega, fa declaracions de caràcter homòfob”. En les darreres declaracions al Full diocesà, del 21 de maig, el bisbe es pregunta si la creixent confusió en l’orientació sexual de força nois adolescents no es deu a la falta de la figura del pare. Per a la CUP, i per a moltes associacions i col·lectius pels drets i llibertats de persones LGTBI no es tracta de cap confusió, sinó de la constatació de la diversitat sexual.

A Tàrrega, la CUP cercarà la complicitat de tots els grups amb representació municipal per a desautoritzar i deixar de tolerar “amb silenci” les paraules homòfobes que sorgeixen de l’Església catòlica, però també de qualsevol altra associació, ja sigui religiosa o no. En aquest sentit, presentarà una moció perquè Tàrrega se sumi a la de Cervera per a declarar el bisbe Novell persona no grata o a la moció que prepara la Crida per Lleida a la capital del Segrià.

Els independentistes consideren que és coherent amb la línia que segueix l’Ajuntament de la ciutat i la moció que es va aprovar per unanimitat el maig passat al consistori a fi de desplegar a Tàrrega la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexes i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. En aquest sentit, recorda que el proppassat 17 de maig, en el Dia Mundial contra l’Homofòbia, la CUP ja va demanar que cal implementar amb fermesa tots els punts d’aquella moció a la capital de l’Urgell.

Els cupaires recorden que fa uns quants anys el bisbe de Solsona va afirmar que l’homosexualitat es cura “amb teràpies apropiades i castedat”. A més, el 2012, Xavier Novell va donar suport al bisbe d’Alcalá d’Henares, el qual, en un acte litúrgic, va relacionar homosexualitat i prostitució. Per acabar, fa una crida a mostrar a particulars i entitats a condemnar totes les actituds i declaracions homòfobes i transfòbiques.