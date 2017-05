IBI

La CUP de Tarragona vol que l’Església pagui IBI

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) presentarà una moció al proper ple per tal que l’Ajuntament de Tarragona reclami a l’Estat la derogació de l’acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu pel qual es permeten les exempcions de pagament de l’IBI a l’Església Catòlica.

La CUP defensarà una moció el proper consell plenari per tal que l’Ajuntament de Tarragona sol·liciti a l’Estat la derogació de l’acord de 3 de gener de 1979, entre l'Estat espanyol i l’Estat del Vaticà sobre afers econòmics, pel qual es permeten les exempcions de pagament de l’IBI a l’Església Catòlica. També volen que s’elabori, per part del consistori, un cens de béns immobles registrats a nom de confessions religioses, per tal d’actualitzar el Padró de Béns Immobles.

La formació anticapitalista és conscient que no serà la primera vegada que el saló de plens acollirà aquest debat, i que la proposta mai no ha aconseguit prosperar, però confia que l’actual situació econòmica juntament amb alguns fets concrets ajudin a proporcionar el recolzament necessari perquè s’aprovi la moció.

La CUP assegura que no es tracta d’una moció contra les creences religioses de ningú, sinó “contra els privilegis de l’Església catòlica en detriment del bé comú”. La regidora de la formació independentista Laia Estrada afirma que “les declaracions de l’Alcalde Ballesteros sobre la necessitat de construir nous habitatges a la Budellera per aconseguir recaptar més IBI, serveixen perfectament per a donar suport a aquesta moció”.

Al mateix temps, Estrada també remarca que l’Estat espanyol “està trencant clarament el principi d’aconfessionalitat de l’Estat i l’administració pública, i a més ho fa afavorint una institució els representants de la qual han estat notícia per fer declaracions masclistes i homòfobes”.

A banda de l’exempció del pagament d’aquest impost, el conseller de la CUP Jordi Martí Font afegeix “amb els diners de tots i totes, es destinen anualment centenars de milions d’euros a pagar el professorat de religió, així com el que perceben les escoles religioses en concepte de concerts i acords diversos, això també és un privilegi amb el qual volem acabar”.

El cupaire Martí Font també afirma que la CUP defensa un sistema fiscal progressiu i redistributiu “que generi els recursos suficients per a prestar i sostenir els serveis públics fonamentals, però no és el sistema que tenim. Prescindir dels recursos que provindrien de l’Església encara perjudica més a qui menys té”.