La CUP de Tarragona vol que es faciliti que les entitats de la ciutat puguin adreçar-se a la Junta de Portaveus per a explicar les seves propostes

El passat 11 de maig, el president d’una entitat veïnal va tenir l’oportunitat d’assistir a la Junta de Portaveus per a explicar la proposta de peatonalització de la Part Alta. Des de la CUP aplaudeixen la iniciativa de possibilitar que una entitat pugui explicar un projecte per a la ciutat a totes les forces polítiques presents a l’Ajuntament, per això el proper Consell Plenari demanaran, en forma de prec, que es faciliti a tots els col·lectius aquesta possibilitat.

La formació anticapitalista considera que cal concretar els criteris en base als quals es determina en quins casos això és possible, per tal d’evitar greuges comparatius, perquè actualment existeixen moltes propostes interessants de cara a la millora de la ciutat, que surten des de la base, però que no tenen l’oportunitat d’adreçar-se als portaveus de tots els grups municipals.

D’aquesta manera la CUP continua treballant de cara a facilitar una política més participativa a una ciutat que consideren «té molt a millorar en aquest aspecte, perquè les entitats disposen de poques oportunitats per a defensar les seves idees a l’Ajuntament, amb veu pròpia».