Simbologia feixista

La CUP de Tarragona posa voluntaris, tornavisos i escales a disposició de qui vulgui fer net de plaques franquistes

La CUP de Tarragona ha creat un grup d’intervenció local per tal de fer desaparèixer les plaques franquistes presents als edificis de la ciutat, tal com preveia la moció aprovada per unanimitat en el passat ple municipal per la retirada de la simbologia franquista de la ciutat de Tarragona.

Aquesta moció, votada favorablement per tots els grups del consistori, aplica en l’àmbit municipal la Llei de Memòria Històrica, que obliga la retirada als propietaris dels immobles on es trobin les plaques franquistes del Ministerio de la Vivienda, que encara inclouen el símbol de la Falange.

L’obligació de retirar-les va ser aprofitada per alguns tarragonins que no veien important que la ciutat esdevingui neta de feixisme als seus carrers, per centrar l’aprovació en el fet que havien de ser els i les veïnes qui les havien de treure. Des de la CUP de Tarragona, el grup d’intervenció municipal recollirà les dades de qui vulgui que li sigui retirada la placa i en pocs dies un grup d’antifeixistes farà net de placa i de feixisme de la façana de qui ho demani al correu tarragona@cup.cat