APARCAMENTS PÚBLICS I GRATUÏTS A L’HOSPITAL

La CUP de les Terres de l'Ebre demana la gratuïtat de les places d’aparcament a l’Hospital Verge de la Cinta

La CUP Terres de l’Ebre ha presentat una campanya per demanar que independentment de l’opció que trie el govern de la Generalitat per augmentar i millorar les places d’aparcament a l’Hospital Verge de la Cinta, estes siguen públiques i gratuïtes.

Demana que la futura ampliació de places d’aparcament o la construcció d’un aparcament a l’Hospital Verge de la Cinta en cap cas pot ser a canvi de fer pagar als i les pacients, a les treballadores i a les persones que visiten pacients.

La formació recorda que l’Hospital dóna servei a 191.000 persones. Amb una mitjana de 1.500 persones que l’utilitzen diàriament entre les 800 persones que treballen, les 300 pacients aproximades i les visites, i que la major part de l’activitat es concentra durant el matí. En canvi només hi ha 120 places d’aparcament al tancat més quasi 500 per l’entorn i voltants del centre (algunes en condicions lamentables). Que són del tot insuficients per la demanda existent.

Recorda que "som el territori més pobre de Catalunya, amb les dues comarques amb la renda per càpita més baixa

(Baix Ebre i Montsià), amb 5 pobles entre els 8 més pobres de Catalunya i amb una taxa d’atur de les més altes de Catalunya. Recordem també que un 5% de la població ebrenca és atesa per Càritas o que cap ciutat ebrenca està entre les 100 amb més renda, i que entre les 200 primeres només estan Tortosa i Mora.

El bus llançadora que ja està funcionant però amb una eficiència molt baixa, ha de ser una part de la solució i una eina per millorar la mobilitat, però no pot justificar la concessió a una empresa privada d’un aparcament a canvi de la seua construcció.

També demana que les obres d’ampliació i millora no les efectue ni el CATSALUT ni el Departament de Salut. A Catalunya la sanitat està infrafinançada, estem per baixa de la mitjana estatal d’inversió per habitant (som la quarta comunitat de l’estat amb menys inversió). "I recordem que l’estat espanyol ja està per baix de la mitjana europea i només superar

estats com Portugal, Grècia, Estònia... Ha de ser el Departament de Territori i Sostenibilitat qui financie les obres".

La campanya començada per la CUP consistirà en sensibilitzar la població amb divulgació d’octavetes, cartells i l’entrada de mocions als ajuntaments on la CUP té presència. I fem una crida a les entitats veïnals, associacions en defensa de la sanitat o dels drets socials, associacions de qualsevol tipus, sindicats... i fins i tot als partits polítics ebrencs perquè facen seua està moció i la presenten als ajuntaments i consells comarcals.

"L’Hospital Verge de la Cinta és de tot el territori i defensant-lo, defensem el territori"·

Demanen als partits ebrencs que no posen els interessos del partit per davant del territori (com tantes vegades han fet), i demanem a la societat que obligue als ajuntaments a posicionar-se a favor d’uns aparcaments públics i gratuïts a l’Hospital.