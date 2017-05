Diners al carrer

La CUP de Blanes posa en marxa la segona edició de la campanya “Diners al carrer”

Per segon any consecutiu la CUP de Blanes posa en marxa el projecte “Diners al Carrer”, una iniciativa que pretén retornar al municipi part dels ingressos que han percebut de l’Ajuntament de Blanes les dues regidores de la CUP, mitjançant una convocatòria d’ajuts econòmics adreçats a entitats, organitzacions i moviments socials.

La formació independentista destinarà 5.000 euros a projectes solidaris, socials, culturals, educatius, ecologistes, de suport a l’economia social, de cooperació, de promoció de la igualtat i la cohesió social i foment dels Països Catalans .Les entitats i organitzacions que hi vulguin participar podran fer arribar els seu projectes en format digital al correu dinersalcarrerblanes@gmail.com fins el proper 15 de juny.

Aquesta iniciativa és possible atès que, per acord de la pròpia assemblea de la CUP de Blanes, els representants de la CUP al consistori blanenc perceben únicament 250 euros mensuals, destinant-se així la resta dels ingressos a impulsar tant el projecte de la CUP i la unitat popular com a iniciatives com ara “diners al carrer”, per incentivar un teixit associatiu viu, crític i actiu amb l’ànim d’avançar cap a la transformació social