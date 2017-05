lluita institucional

La CUP d'Olot celebra 2 anys al Plenari de l'Ajuntament fent una valoració i anunciant propostes

Aquest mes de maig a la CUP Olot està d’aniversari, doncs ja fa dos anys d’aquelles eleccions municipals en les que van entrar a l’Ajuntament; i per celebrar-ho faran un acte el proper 27 de maig sota el títol de “2 anys al Ple Olot”

L’acte el faran al Centre Cívic de Bonavista, serà obert a tothom i començarà a les 10. Es donarà a conèixer la feina feta durant els últims dos anys, amb les dinàmiques de participació similars a la que hem fet servir en altres assemblees i tants bons resultats els ha donat.

La primera serà un anàlisis col·lectiu dels punts forts i febles que tenim com a grup institucional, i la segona serà una interpel·lació directa als ciutadans demanant què s’espera de nosaltres en els pròxims dos anys. Entre tothom traçaran els eixos institucionals en els que ens hauran de dedicar intensament durant dos anys que no es preveuen precisament tranquils.

Per poder donar compte de la feina feta, des del 6 de maig estem publicant diàriament infografies a través de les xarxes per abordar alguns (no tots) dels grans moments i temàtiques que ha viscut com a grup municipal dins les institucions. A la pàgina web olot.cup.cat podeu veure-les.