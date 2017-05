CUP GIRONA

La CUP-Crida per Girona reclama el procés participatiu de la nova Plaça Espanya i proposa que se li canviï el nom

La CUP-Crida per Girona ha criticat la indefinició en relació amb el futur de la plaça d’Espanya, en un moment en què la nova estació d’autobusos ja és una realitat. Cal recordar que al pla de govern hi ha previst realitzar un procés participatiu per a definir el futur de la plaça, per bé que en un Ple recent el govern ja va avançar que no preveia dur-lo a terme. Davant d’això, els cupaires han exigit que es tiri endavant el procés participatiu i que el govern acceleri els tràmits per fer possible la rehabilitació de la plaça amb la màxima celeritat. També preveuen fer un prec al Ple municipal de dilluns per reclamar un canvi de nom de la plaça.

Mobilitat i contaminació a la nova estació

La CUP-Crida per Girona ha manifestat la seva preocupació per l’augment de les emissions contaminants a l’entorn de la plaça d’Europa com a conseqüència de la nova estació. En aquest sentit, el grup municipal ha reclamat que es garanteixi que les emissions no superin els límits permesos, i que impulsi amb els diferents agents implicats un pla d’actuació per a la disminució de les emissions. Els cupaires també han demanat conèixer quines implicacions tindrà per a la mobilitat a l’entorn de Sant Narcís la inauguració de la nova estació, i quines mesures s’han previst en aquest àmbit.

Accés des de la plaça Europa

La CUP-Crida per Girona també ha criticat que l’accés a la nova estació només es pugui fer per la banda de la carretera de Barcelona, i que no hi pugui accedir-s’hi directament des de la plaça Europa, a Sant Narcís. La formació ho ha qualificat de “nou greuge” que se suma a tot el que ha hagut de patir el veïnat de Sant Narcís.