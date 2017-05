CUP GIRONA

La CUP-Crida per Girona reclama el desplegament del Pla Local de la Infància i l’Adolescència

La CUP-Crida per Girona ha reclamat al govern gironí el desplegament del Pla Local de la Infància i l’Adolescència (PLIA). El document va ser aprovat l’agost del 2016 fruit d’un procés deliberatiu previ, i els cupaires denuncien que no s’està executant com s’havia previst. Per això han reclamat al govern que presenti un calendari d’execució del pla, i també que es creï un òrgan de seguiment per poder-ne avaluar el compliment.

En aquest sentit, la CUP-Crida per Girona demanarà mitjançant una moció al proper Ple municipal l’elaboració d’un pla de zones d’esbarjo i salut, una actuació que precisament preveu el PLIA i que no s’està desenvolupant. Els cupaires defensen la creació de zones d’esbarjo en determinats barris de la ciutat que en tenen dèficit, i que els parcs existents tinguin en compte criteris inclusius i d’accessibilitat. També demanen millorar el manteniment dels actuals parcs.

Dins d’aquest pla, la CUP-Crida per Girona proposa planificar a la Devesa una gran zona d’esbarjo per a totes les edats. Segons la formació, “els parcs urbans i les zones de joc infantil d’una banda serveixen per a potenciar el joc i l'aprenentatge, la convivència i el gaudi de l'espai públic; i de l’altra, són un potent factor de qualitat de vida perquè aporten aire net, pacificació i una evident millora del medi ambient”.