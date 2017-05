CUP GIRONA

La CUP-Crida per Girona denuncia problemes greus de manteniment i de seguretat al centre cívic de Pedret

La CUP-Crida per Girona ha demanat explicacions al govern gironí pel mal estat del centre cívic de Pedret i per la deixadesa i manca de manteniment de l’edifici per part del consistori. Segons ha denunciat la CUP-Crida per Girona, l’estat de l’equipament en els darrers anys ha posat en risc la seguretat a l’interior del centre cívic, i per això al proper Ple municipal demanarà al govern que assumeixi responsabilitats i garanteixi solucions amb la màxima celeritat.

Segons han traslladat diversos usuaris de l’equipament a la CUP-Crida per Girona, fa anys que hi ha degoters al terrat que impedeixen el correcte desenvolupament de l’activitat de l’equipament, i que han acabat malmetent els sistemes d’il·luminació i de calefacció d’algunes parts del centre cívic. Fins i tot el mal estat de la sala del primer pis ha provocat que des de fa uns anys algunes activitats s’hagin hagut de traslladar al centre cívic del Pont Major.

A més de l’agreujament del problema de goteres, el passat mes de febrer es va produir el despreniment d’un tros de cornisa de la façana. Arran d’això, el govern va estar a punt de tancar el centre cívic, i va anunciar l’inici immediat d’unes obres de reparació. Malgrat tot, aquestes obres no van dur-se a terme, i fins la setmana passada, passats dos mesos i mig, els operaris no van començar-hi a treballar.

La CUP-Crida per Girona ha reclamat explicacions al govern per la mala gestió d’aquesta problemàtica, i ha demanat per quin motiu s’ha trigat anys a posar remei als dèficits de manteniment de l’edifici. En aquest sentit, la formació ha denunciat que la lentitud i la desatenció dels problemes de degoters provocarà un augment del cost de les obres, i ha criticat el greuge i el menyspreu que suposa cap a les persones i entitats que fan activitat al centre cívic la manca d’actuació durant tot aquest temps.