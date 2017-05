lluita municipalista

La CUP crida a blindar la municipalització de serveis dels Ajuntaments davant l'envestida de Montoro

Una dotzena d'electes municipals de la CUP han defensat avui la sobirania dels ajuntaments per iniciar i desenvolupar processos de re-municipalització de serveis públics, com ara l'aigua, la neteja, la recollida de residus, etc. Ho han fet com a resposta a la maniobra del Govern central espanyol per posar entrebancs a dits processos. Concretament, el ministeri encapçalat perCristóbal Montoro ha introduït noves dificultats per evitar que els Ajuntaments puguin subrogar la plantilla de les empreses concessionàries.



Pilar Castillejo, tinent d'alcalde de Ripollet, ha assegurat que es tracta d'una maniobra "per protegir el capitalisme d'amiguets i els seus beneficis empresarials, davant l'onada ciutadana que reclama recuperar la gestió de serveis públics". Així mateix, el regidor de Nova Economia a Sabadell, Albert Boada, ha afegit que "també pretén vulnerar els drets de les treballadores, ja que en cas de subrogació, deixarien enrere les condicions laborals actuals que en molts casos són indignes". De fet, aquesta és la gran mentida de les grans empreses concessionàries: Intentar sembrar dubtes sobre el futur laboral de la plantilla. El diputat al Parlament Benet Salellas també ha redundat en aquesta idea:"Si les treballadores estiguessin a la pública, evidentment que millorarien les seves condicions laborals". I ha conclòs: "Per tant, aquí el que intenten és blindar la precarietat".



Sallelas, a més a més, ha destacat que no només és una ofensiva contra els drets de les treballadores, sinó també contra la sobirania del poder municipal i contra els intents de fiscalitzar l'actuació de les grans empreses. Finalment, ha anunciat que la CUP - Crida Constituent ha introduït avui al Registre del Parlament una Proposició de Llei (amb caràcter d'urgència) per blindar aquests processos de municipalització, davant la re-centralització que està impulsant el PP. I no només serà al Parlament: La CUP portarà aquesta problemàtica a la Diputació de Barcelona i registrarà durant el mes de maig dotzenes de mocions als Ajuntaments del Principat, tot denunciant l'envestida del ministeri de Montoro.



I és que els Ajuntaments gestionats per la CUP (en solitari o en coalició), han culminat amb èxit alguns processos de municipalització, com Capellades (servei de neteja), Artés (jardineria), Barberà (aigua), Sabadell (zona blava) i Navàs (neteja).