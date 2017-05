Corrupció

La CUP-CC reclama al Govern que esmeni la seva posició i faciliti que el Palau de la Música pugui personar-se contra CDC

Benet Salellas: “Amb la posició adoptada per la Generalitat s’està fent un flac favor a la lluita contra la corrupció”. La formació també reclama la creació del “Mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau” tal com va aprovar el Parlament de Catalunya l’any 2016

El diputat Benet Salellas ha reclamat avui a la Generalitat de Catalunya que esmeni la seva posició i faciliti que el Consorci del Palau de la Música pugui personar-se com acusació contra CDC pel presumpte finançament il·legal a través del Palau de la Música. Per Salellas “és un sense sentit que la Generalitat bloquegi aquesta acusació” i recorda “que el Parlament de Catalunya va aprovar el juny de 2016 una moció de la CUP-CC que instava al govern a fer-ho en tots els casos en que la Generalitat aparegui com a perjudicada”.

La moció aprovada el 2 de juny de 2016 reclama “comparèixer com a acusació particular en tots els procediments judicials vinculats a delictes de corrupció i frau fiscal en què el patrimoni i els recursos públics de la Generalitat apareguin indiciàriament com a perjudicats, incloent en aquest concepte el frau a qualsevol tribut sobre el qual tingui capacitat de decisió la Generalitat. El Govern també ha de valorar la possibilitat de comparèixer com a acusació popular en els procediments judicials relatius a delictes de corrupció i frau fiscal d’una gravetat i rellevància especials. En tots aquests procediments, l’assistència lletrada l’ha de fer el personal dels serveis jurídics de la Generalitat.”

Salellas alerta que “amb la posició adoptada per la Generalitat s’està fent un flac favor a la lluita contra la corrupció” i recorda que la moció aprovada farà prop d’un any també instava al govern a impulsar la creació d’un “mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau”, un organisme independent que hauria de retre comptes anualment al Parlament sobre la seva activitat i que ha de tenir la funció “d’actuar de mecanisme de coordinació i d’interoperabilitat entre la Fiscalia Anticorrupció de Catalunya, els Mossos d’Esquadra, l’Oficina Antifrau, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, la Intervenció General de la Generalitat i l’Agència Tributària”.