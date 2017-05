Drets humans

La CUP-CC considera preocupants les múltiples denuncies en matèria de Drets Humans al Centre Penitenciari Brians 1

Per iniciativa de la CUP-Crida Constituent, i després d’una demanda de la Coordinadora per la Prevenció de la Tortura, el Parlament de Catalunya, amb una iniciativa pionera a Europa, ha obert un Grup de Treball sobre Aïllament a presó.

El passat 16 de maig va comparèixer davant del Grup de Treball sobre Aïllament a presó del Parlament de Catalunya el senyor Joan Carles Navarro, Director de Brians 1, per respondre a les múltiples acusacions de vulneracions de Drets Humans exposades pels interns en règim d’aïllament entrevistats en el marc del Grup de Treball Parlamentari.

Tot i agrair la compareixença i la disposició de la Direcció General de Serveis Penitenciaris a col·laborar amb el grup de treball, el Director de Brians 1 – malgrat l’ombra de dubte sobre el Centre Penitenciari – no va aportar cap mesura excepcional per a garantir que es respecten els Drets Humans dels interns i les internes, ni va anunciar cap mesura per a reforçar una política respectuosa amb els Drets Humans – especialment en aquells espais com els Departaments Especials de Règim Tancat (DERT) -.

El Director també va reconèixer que la majoria dels interns al DERT de Brians 1 són persones amb problemes de salut mental, obviant que l’aïllament suposa empitjorar encara més les condicions de salut d’aquestes persones. També va contradir les queixes de les organitzacions de Drets Humans per episodis de maltractament, desacreditant aquestes entitats com agents garants de la vulneració de drets.

El Síndic adjunt del Mecanisme Català per la Prevenció de la Tortura, també en seu parlamentària, va posar en dubte els mecanismes que el Director de Brians 1 havia engegat per esclarir els fets denunciats. També es va queixar de la manca de proporcionalitat de l’aplicació d’aïllament als Centres Penitenciaris catalans, així com la opacitat en relació als fets que justifiquen l’aïllament.

Per altra banda, aquesta mateixa setmana l’anuari Mediacat.cat ha publicat (http://www.media.cat/aillament) parts de l’auditoria que ha realitzat la Direcció General de Serveis Penitenciaris sobre Brians 1 denunciant situacions inadmissibles de presos en situació d’aïllament. I per aquest motiu la CUP-CC ha sol·licitat al Mecanisme Català per la Prevenció de la Tortura que en faci un informe.

Des de la CUP-CC considerem preocupant la situació de Brians 1 i l’actitud del Director, que no ha assumit cap responsabilitat política del que s’ha denunciat des de diverses organitzacions de Drets Humans de Brians 1. Per aquest motiu hem sol·licitat al Mecanisme Català per la Prevenció de la Tortura adjunt a la Sindicatura de Greuges que faci un informe específic sobre Brians 1 per esclarir els fets que s’hi denuncien i les responsabilitats de la direcció.

Pel que fa a les Conclusions del Grup de Treball sobre aïllament a presó, es presentaran la setmana vinent i es votaran el dia 30 de maig.