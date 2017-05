Lluita sindical

La CUP-CC acusa al PDEcat de aliar-se amb el PP en contra dels treballadors i treballadores de l’estiba

El Congres espanyol ha validat avui el Reial Decret del PP sobre l’estiba gràcies a l’abstenció del PDEcat. Un fet molt greu que imposa un model d’estiba que va en contra dels drets dels treballadors i treballadores.



Aquesta qüestió va ser motiu de debat ahir durant la sessió de control al govern al Parlament de Catalunya. La diputada Mireia Vehí va alertar al president Carles Puigdemont que facilitar l’aprovació del Reial Decret recordava massa «al ‘Pacte del Majestic’ en el que l’antiga CDC era la mà dreta del desplegament de les polítiques del PP. Vehí va alertar que «ni la Coordinadora ni altres sindicats ho veuen clar, ni la patronal ni l’autoritat portuària de Barcelona ni de Tarragona.»



El President, no només ha justificat el pacte al Congrés dels Diputats, sinó que va treure importància a la connivència entre el PDCAT i el PP per a imposar un model d’estiba i va exhibir una demagògia de poc nivell en relació a les vegades que el PP ha donat suport amb vots a propostes de la CUP-CC.



La diputada de la CUP-CC ha volgut recordar que «no és la primera vegada que el PDCAT i el PP s’alien. Al Parlament de Catalunya hi ha exemples com el blindatge per mantenir les subvencions a les escoles d’elit segregades per sexe; l’aliança per no tocar l’impost de patrimoni ni la llei de successions; o la connivència per impedir l’entrada de la ILP d’Educació al Parlament de Catalunya.» «Ens preocupa que PDCAT doni suport a una reforma de l’estiba que va totalment en contra dels interessos dels treballadores i treballadores; i que es mantingui en la lògica d’infraestructures de gestió privada i amb lògica de beneficis i d’acumulació» ha conclòs Vehí.



Carta Oberta als treballadores i treballadores de l’estiba



Un cop validat el Reial Decret, la CUP ha fet publica una carta oberta als treballadors i treballadores de l’estiba dels Països Catalans i d’arreu de l’Estat Espanyol on s’exposa la situació viscuda al Parlament de Catalunya i se’ls trasllada “tot suport i la solidaritat sencera a la vostra batalla pel treball digne, batalla que també és nostra, i que defensarem i donarem veu tantes vegades com calgui.”



La missiva encoratge als estibadors a ser ferms en les mobilitzacions anunciades i finalitza amb un “si no hem pogut canviar al parlament, ho canviarem al carrer. Ens veiem allà, al vostre costat.

Comença l'assemblea d' #estibadors del Port de Barcelona. pic.twitter.com/zHPYbLlaz7

— Núria Roca (@Nuriarocaf) 18 de maig de 2017