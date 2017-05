lluita institucional

La CUP Capgirem Barcelona anuncia el relleu del seu militant Josep Garganté com a regidor

La formació inicia el procés de relleus de càrrecs polítics en el seu secretariat, així com també en regidories i conselleres per encarar els dos propers anys de mandat

La CUP Capgirem Barcelona ha anunciat el relleu del seu militant Josep Garganté com a regidor. El relleu de Garganté acompanya el relleu de 4 conselleres de districte de la formació i el del seu òrgan polític, el Secretariat Municipal, que tindrà lloc a principis de juny.

Amb l’objectiu de rebutjar les dinàmiques conservadores i fagocitadores de la institució, la CUP Capgirem Barcelona estableix una sèrie de condicionants per tal d’intentar evitar-les. Entre aquestes condicions hi ha la no acceptació de privilegis, com ara cotxes oficials, telèfons i invitacions a esdeveniments de luxe, la limitació del sou de les alliberades de l’organització -regidores incloses- a 2,5 el SMI i la restricció dels càrrecs polítics a un màxim de dos períodes de quatre anys seguits.

En el moment de ser escollit regidor, Josep Garganté va demanar a l’organització poder seguir treballant com a conductor d’autobús de manera parcial, la seva feina habitual. També va indicar la voluntat de limitar a mitja legislatura la seva presència a l’Ajuntament. Així, Garganté assistirà al seu darrer ple municipal com a regidor el proper 26 de maig i seguirà sent membre del Consell d’Administració de TMB.

Pel que fa al Secretariat Municipal, que ja ha tingut algun relleu dels seus membres durant aquestes dos anys per motius personals, es renovarà a començaments del mes de juny, coincidint amb la celebració d’una important conferència política de la CUP Capgirem Barcelona. Quant a les conselleres de districte, recentment s’ha renovat la persona representant de la CUP als districtes de Sants-Montjuïc, Ciutat Vella i Horta-Guinardó.

Totes les companyes que deixen el seu càrrec polític o de representant continuen militant a la CUP Capgirem Barcelona: segueixen més actives que mai com a militants de base de l’organització i aportaran els seus coneixements i experiència a la nostra pràctica política.

Aquesta dinàmica de recanvis, que pot sorprendre als altres grups polítics, és pràctica habitual de la CUP en altres municipis i al mateix Parlament de Catalunya, i forma part d’una manera pròpia d’entendre el projecte polític col·lectiu. Així, l’Esquerra Independentista no entén aquestes relleus com una substitució de persones, sinó com un trasllat de coneixements i experiència entre la militància i la institució.

L’organització anunciarà properament el nom de la persona que, juntament amb Maria José Lecha i Maria Rovira, serà la propera regidora de l’organització.

Coincidint amb que ens trobem a l’equador de la legislatura, la CUP Capgirem Barcelona anunciarà, properament, la celebració de la conferència política on farà balanç d’aquests 2 anys a l’Ajuntament i traçarà les línies de futur de la seva participació tan institucional com popular per encarar la el segon tram del mandat.