Quan es va presentar aquest suplement cultural, el Play, es va parlar molt de “cultura expandida”. Aquest terme crida l’atenció sobre aquelles expressions que van més enllà del que es coneix com a indústria cultural. Durant molts anys s’ha cregut que precisament la condició industrial de la cultura de masses ja feia que els missatges es polissin per arribar a allò que es coneixia com a “públics amplis” i idees toves i inofensives. La llibertat d’expressió no estava en perill perquè era la mateixa indústria la que oferia uns serveis de censura soft, estalviant així als estats haver de fer aquesta feina.

Però dos factors han coincidit aquesta dècada per canviar el paradigma: una crisi que trinxa la indústria i la fe en el mercat, i uns sistemes enxarxats de creació i distribució que han obligat de nou els estats a posar manilles i porres sobre la producció cultural.

Valtònyc, fill d’ambdues crisis, va ser jutjat i condemnat a tres anys i mig de presó per un tema en el qual parla del Borbó Abdicat en termes força realistes i fins i tot moderats, segons com.

Quan es va saber la sentència, la cultura expandida, aquella que té peus ficats als moviments, al carrer, a la creació i a l’activisme, es va posar en marxa. Des del sindicat de músics SMAC! fins al Casal Antoni Sala i Pont de Badalona. Des de l’Ateneu Popular 9 Barris fins a Rereguarda en Moviment. Des de la CUP fins als comuns.

El fruit d’aquesta feina ha estat la campanya #NoCallarem #DemàPotsSerTu, que té el seu primer acte aquest diumenge 21 al Parc del Gran Sol de Llefià, a Badalona. Un festival amb grups com Txarango, Albert Pla, Mishima, Za!, KOP, Ovidi3 amb Fermin Muguruza i altres.

La cultura ha agafat l’arma. En aquest cas el micro per dir ben clar que han passat els temps de la submissió i de la por a expressar la ira, l’orgull o la ràbia a través de l’art. #NoCallarem és el primer acte de dignitat d’una cultura expandida i expansiva que es veu altre cop en el deure de defensar la llibertat d’expressió... Tants anys després i encara amb això!

Quan sentis César Strawberry, Pablo Hasél, Valtònyc o Cassandra, recorda sempre que #DemàPotsSerTu. Per això, diumenge, tothom a Llefià.