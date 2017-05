lluita institucional

La Crida per Lleida–CUP exigeix una consulta popular sobre el Parc de les Arts

La Crida adverteix que el projecte aprovat al Ple no és el mateix que es va signar al 2015

La Crida per Lleida – CUP exigeix a la regidoria de Promoció i Gestió urbana que iniciï un procés participatiu popular sobre el «Parc de les Arts» al barri del Camp d’Esports. El darrer ple de la Paeria va aprovar el plec de condicions per a adjudicar aquest projecte – amb els vots en contra de la Crida –, concebut per un solar de l’avinguda Alcalde Pujol.

El maig de 2015, l’alcalde Àngel Ros va signar un conveni amb la Fundació Sorigué per desenvolupar un Parc de les Arts, ubicat a la finca de 17.000 metres quadrats contigua a la seu de la Fundació. Anys abans ja s’havia projectat un gran museu d’art de la ciutat, amb obres del fons Sorigué, però va quedar descartat.

La Crida adverteix que el projecte aprovat al Ple no és el mateix que es va signar al 2015: contempla la cessió a cinquanta anys d’una tercera part del solar per a edificació d’ús privat.

Després del vist-i-plau al plec de condicions, la plataforma veïnal Fem el Parc entre Tots! reclama a la Paeria retirar l’actual projecte del Parc de les Arts per un de «cent per cent públic, sense privatitzar cap metre quadrat».