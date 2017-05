País Valencià

La Crida pel Finançament Valencià prepara una gran manifestació a València pel dissabte 10 de juny

-Més de 500 persones s’adherixen al manifest en les primeres 48 hores.

-Desenes de diputats, regidors i altres càrrecs electes valencians s'afegixen a la crida i donen suport al manifest

La Crida pel Finançament Valencià organitza una manifestació a València pel pròxim dissabte 10 de juny amb el lema «Contra els Pressupostos Generals de l'Estat, no a l'espoli! Volem les claus de la caixa!». «Els valencians i les valencianes no volem pagar i callar. Volem cridar PROU! La situació actual del nostre autogovern és crítica i cal revertir la situació sense esperar un moment més», assegura el manifest. La campanya de difusió ja ha començat amb una recollida de signatures de persones i d'entitats, entre les quals destaquen les dels diputats a les Corts Valencians Josep Nadal (Compromís) i Antonio Montiel (Podem), a més del Síndic de Comptes Vicent Cucarella. Tanmateix, la llista compta amb el suport de coneguts representats dels moviments socials valencians, com Vicent Moreno (Escola Valenciana), Vicent Maurí (Intersindical) o Antoni Infante (Decidim).

«Moltes són les necessitats del nostre país, i molts els anys que portem denunciant-les: sense corredor mediterrani, ni infraestructures adients per al creixement econòmic, sense sistema financer propi i demanant els nostres diners a Madrid», destaca la crida. L'objectiu de la mobilització és respondre al «maltractament del govern espanyol». Per això, els organitzadors esperen implicar empresaris, aturats, dependents, jubilats, estudiants, organitzacions sindicals, partits polítics i Govern en una manifestació unitària.

«Estem ací perquè volem un futur de benestar i de llibertat per a la societat valenciana»

En només 48 hores, la Crida pel Finançament Valencià ha aconseguit més de 500 suports a través de la pàgina web. Tothom pot adherir-se, col·lectius i persones a títol individual. A més de les personalitats destacades anteriorment, també donen suport a la Crida els diputats de Podem a Les Corts Antonio Estañ, Fabiola Meco, Daniel Geffner, Sandra Mínguez o la diputada a Madrid Àngela Ballester. En la llista també figuren el portaveu del BLOC Rafa Carbonell, el coordinadors d’Esquerra Unida del País Valencià David Rodríguez i Rosa Albert, el president d’Esquerra Republicana del País Valencià Josep Barberà o el sociòleg i membre de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació Rafa Xambó. Tanmateix, desenes de càrrecs electes dels ajuntaments valencians s'han adherit al manifest, on destaquen regidories d'arreu del territori, com Gandia, Cocentaina, Benissa, Alfafar, Bellreguard, Caudiel, la Vall D’Uixó, Benlloch, Benicarló, Alcúdia de Crispins, Alaquàs o Petrer.

Coneguts membres de la societat civil com l'historiador Vicent Baydal, el sociolingüista Avel·lí Flors, o l'extreballadora de Canal 9 Amàlia Garrigós també s’hi han adherit.

La mobilització tindrà lloc el pròxim dissabte 10 de juny a les 18 hores des del Parterre, València. L'organització espera que siga un èxit i anima a tots els ciutadans a participar-hi activament.

Per signar el manifest, clicar en el següent enllaç:

http://www.cridapelfinançament.com/p/adhereix-te-al-manifest.html

Ben aviat adjuntarem el llistat complet d'entitats que han donat suport a la Crida.