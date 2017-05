lluita institucional

La Crida-CUP reclama l'actualització dels plans d'emergències de Granollers

El fet que no estiguin actualitzats ni revisats, com pertocaria, el Pla Bàsic d'Emergència Municipal (PBEM), el Pla Especial Municipal(PEM) per emergències en el Mercat del Dijous, el Pla d'Actuació Municipal (PAM)d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril (TRANSCAT), ni el PAM d'emergències per nevades (NEUCAT), i que els plans d'emergències sísmiques(SISMICAT)i radiològiques (RADCAT) restin encara pendents d'aprovació i homologació, posa en risc població i visitants de la ciutat davant de possibles eventualitats.



D'acord amb la llei que regula els plans de protecció civil els municipis amb més de vint mil habitants han d’elaborar i aprovar plans bàsics d’emergència municipal. Aquests municipis han d’elaborar també els corresponents plans d’actuació municipal i els plans específics. D'acord amb aquest decret regulador dels plans d'emergències «els plans s’han de revisar cada quatre anys per mantenir-ne plenament la capacitat operativa.» La ciutat de Granollers, a més d'un Pla Bàsic d’Emergència Municipal (PBEM), està obligada a disposar d'unpla especial en qüestió d'emergència exterior del sector químic (PLASEQCAT), un d'emergències per inundacions (INUNCAT), un TRANSCAT, unNEUCAT, un SISMICAT i un RADCAT.

D'acord amb el document «Estat de la planificació municipal: àmbit territorial de Barcelona» elaborat per la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya i publicat el 25 d'octubre de 2016, a la ciutat de Granollers la darrera homologació del Pla Bàsic d'Emergències Municipals de Granollers és de 2008, la del PEM per emergències en el Mercat del Dijous és de 2004, la del PAM INUNCAT és de 2005, la del TRANSCAT de 2009 i la del NEUCAT de 2012, mentre els PAM SISMICAT i RADCAT resten encara pendents d'homologació.

Per aquest motiu hem reclamat, a través d'una moció, que l'Ajuntament actualitzi, revisi i dugui a aprovació del Ple, en el termini més breu possible, el PBEM. També hem reclamat l'actualització del PEM per emergències en el Mercat del Dijous, el PAM TRANSCAT (Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril), i el PAM NEUCAT (pla especial d’emergències per nevades). Així comla redacció dels PAM SISMICAT (pla especial d'emergències sísmiques) iRADCAT (pla especial d'emergències radiològiques).