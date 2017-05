memòria històrica

L'hospital Santa Maria de Lleida ret homenatge a George Orwell

Vuitanta anys després de curar-li una ferida de bala al coll, l'hospital Santa Maria de Lleida ha retut homenatge un dels seus pacients més cèlebres. Es tracta de l'escriptor i periodista George Orwell, que l'any 1937 va caure ferit al front d'Aragó mentre lluitava amb les brigades internacionals de la Segona República, segons informa Racó Català

Aquesta és la primera vegada que Lleida dedica un espai que recordi Orwell. I tot ha estat gràcies a una iniciativa del Grup de Recuperació de la Memòria Històrica del Centre Excursionista de Lleida.

Un homenatge a Catalunya

El periodista britànic recull el seu pas per l'hospital Santa Maria de Lleida en una de les seves obres més llegides, 'Homenatge a Catalunya', on precisament lloava l'entorn jardinat del centre.

Concretament deia això: "L'hospital comptava amb un agradable jardí en el qual hi havia un estany amb peixos de colors i uns peixets de color gris fosc -albors crec que eren-. Solia seure a observar-los durant hores. La manera de fer les coses a Lleida em va permetre conèixer el funcionament del sistema hospitalari del front d'Aragó; no sé si era igual en els altres fronts. En certs aspectes, els hospitals eren molt bons. Els metges eren capaços i no semblava haver escassetat de medicines i equips".