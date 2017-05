L’Esquerra Independentista presenta a Manacor el "Procés Llevant"

Aquest dissabte, una desena de militants i simpatitzants de l’Esquerra Independentista ha presentat públicament el ‘Procés Llevant’ a Manacor, una iniciativa amb la qual es pretén realitzar ‹‹un debat per tal de dotar aquest moviment d’un full de ruta estratègic propi per Mallorca, a través del qual continuarem avançant en la consecució dels seus objectius històrics: la independència, el socialisme i el feminisme als Països Catalans››, segons informa dBalears

Els seus portaveus, Irene Jaume i Jonàs Páez han explicat que el "Procés Llevant" neix de la necessitat ‹‹d’aturar-se, fer una mirada interna i dedicar temps a la discussió per tal de consensuar una estratègia eficaç per a Mallorca, en la línia de la construcció del socialisme i el feminisme als Països Catalans››.

Es tracta ‹‹d’un projecte ambiciós, sense gaires precedents a la història del nostre moviment››, ha remarcat Irene Jaume, que ha explicat que aquesta iniciativa es va començar a plantejar la tardor de l’any passat en el sí de les organitzacions que conformen l’Esquerra Independentista i que ha acabat prenen la forma d’un procés de debat que culminarà la tardor d’aquest any.

Estratègia

Tal com han explicat, durant aquests mesos, un centenar de militants i simpatitzants de l’Esquerra Independentista realitzaran un seguit de trobades en les quals es debatrà quina ha de ser l’estratègia a seguir a Mallorca per als propers anys.

Segons ha explicat el col·lectiu, en els darrers anys la situació política a Mallorca i al conjunt dels Països Catalans ‹‹ha canviat molt i de forma molt ràpida: des de l’aparició del 15-M, fins a la vaga de docents, passant pel Procés sobiranista al Principat de Catalunya, l’allargament de la crisi capitalista o l’explosió dels feminismes.

Evolució

En la mateixa línia, l’Esquerra Independentista a Mallorca també ‹‹ha evolucionat molt en aquests anys, amb noves organitzacions i perfils militants diferents que han provocat, per exemple, que l’EI deixi de ser un moviment exclusivament juvenil. Sota aquest pretext, en paraules de Jonàs Páez, el Procés Llevant pretén ‹‹generar un espai de debat ampli que ens permeti, per una banda, realitzar una anàlisi acurada de la conjuntura actual de Mallorca, i per altra banda, repensar les nostres formes d’acció política i dissenyar una estratègia que pugui contribuir a resoldre els problemes del poble mallorquí››.

Així doncs, a partir d'aquest dissabte‹‹ l'Esquerra Independentista de Mallorca anuncia el seu compromís de realitzar aquest històric debat. Les portaveus han explicat que a mesura que aquest doni fruits, s'aniran presentant públicament. El Procés Llevant es reivindica com un exercici que porti al traçat d'una estratègia política eficaç. L'alternativa que el poble de Mallorca mereix››.