L’aturada dels abocaments no ha d’afectar els llocs de treball a Sallent

ANTECEDENTS

Hi torna a haver una altra “crisi” a la mineria del Bages. Sempre n’hi ha una desprès de cada revés judicial o administratiu a l’empresa.

Hi va haver “crisi” quan l’Ajuntament de Sallent (amb la CUP al govern) va negar l’ampliació del runam del Cogulló. També quan una sentència va declarar el runam il·legal urbanísticament. I n’hi ha ara arran d’una sentència del 2015.

La sentència del 2015 ve d’una denúncia presentada per una associació veïnal de Sallent, i de la qual hi va haver sentència no ferma el 2013 (Iberpotash i Generalitat la van recórrer). La denúncia era contra la llicència ambiental atorgada pel govern tripartit a la planta de Sallent-Balsareny.

Aquesta sentència, a banda de declarar nul·la la llicència ambiental - l’empresa funciona des de fa gairebé 2 anys sense autorització ambiental -, exigeix a Iberpotash que deixi d’abocar al runam del Cogulló, tot marcant una data màxima i una alçada màxima al runam. La data és el 30 de juny d’enguany.

Com es va triar aquesta data? Va ser la mateixa empresa qui, arran d’una demanda del Tribunal, va decidir que el 30 de juny del 2017 era el termini adequat per haver tancat la planta de Sallent i traslladat tota la producció a Súria.

Existeix una altra sentència que afecta el runam del Cogulló. La denúncia (2014) va guanyar-se el novembre del 2016 i encara no és ferma, però tot indica que serà ferma ben aviat. Aquesta sentència, de caire urbanístic, declara que el runam del Cogulló ha crescut en superfície molt més del que les lleis urbanístiques li permetien. La sentència afirma que cal aturar de forma immediata els abocaments al runam del Cogulló i cal retirar tot allò abocat fora de l’àrea perimetral permesa.

Cal recordar que tres exdirectius d’Iberpotash van ser condemnats a penes de presó per contaminació ambiental i l’empresa va ser condemnada a reparar els danys ocasionats i a pagar una indemnització als afectats (l’Ajuntament de Santpedor i particulars). És la primera sentència on es demostra i es condemna ICL-Iberpotash per contaminació ambiental. La sentència deixa clar que existeix que una greu contaminació i que aquesta és causada per l’empresa.

La Generalitat i l’empresa també van perdre una altra sentència (ferma el 2015), que obliga la Generalitat a augmentar la fiança de restauració del runam del Cogulló fins als 7 milions d’€ (el govern tripartit l’havia fixat en 500.000€ i diversos estudis apunten que el cost de restauració total seria d’uns 80 milions). La sentència també obligava a presentar un pla de restauració que mai s’ha fet públic.