Turisme massiu

L'ABTS: "El PEUAT és insuficient per afrontar el problema real de la saturació turística"

Recentment el Gremi d’Hotelers ha presentat un recurs contenciós-administratiu contra el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) que va aprovar l’Ajuntament de Barcelona el passat mes de gener. "Això evidencia, una vegada més, que la voluntat del lobby hoteler no és una altra que continuar creixent, sense tenir en compte les veïnes i els veïns de la ciutat", degons l'ABTS

L'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) ha manifetat, tot fent una valoració del PEUAT, que era imprescindible per aturar la “barra lliure” dels governs municipals anteriors, que han portat a la situació de saturació i caos actual, totalment negativa per a la ciutat i el seu veïnat; fins i tot per al propi sector turístic.

Tot i així, afirma l'ABTS que cal deixar clar que es tracta d’un PEUAT insuficient ja que, en lloc d’afrontar el problema real de la saturació turística, permet un creixement del nombre d’allotjaments turístics, la qual cosa continuarà agreujant la situació.

Argumenta que, el problema de la saturació turística i del seu impacte negatiu en la vida de la gent que viu a Barcelona no es redueix només als pisos turístics o a alguns barris concrets, sinó que afecta a tots els tipus d’allotjaments turístics i al conjunt de la ciutat. Per aquesta raó, l'entitat veïnal considera que els partits que han aprovat el PEUAT "no han estat prou valents per adoptar la veritable solució, que és el decreixement i la lluita contra la saturació".

Puntualitza, que si el PEUAT només dura quatre anys, no haurà servit de res. A més vuene que "en el PEUAT no es contempla ni es fa cap referència a les llicències ja donades que, d’acord amb la informació que tenim, és de 11.337 places a tots els barris, més les 11.625 concedides pel PEUAT. El creixement “real” en els propers 4 anys i mig, doncs, serà de 22.962 places"

Aleshores apunta l'entitat veïnal que caldrà "crear una Comissió de Seguiment, formada per veïns i veïnes, que es reuneixi trimestralment amb l’Òrgan de Gestió del Cens i que exerceixi un control rigorós del compliment del PEUAT i dels mecanismes d’inspecció i sancions que s’estableixin".

A a més, remarca que caldrà reforçar el sistema d’inspeccions i sancions, Exigint reformes legislatives que previnguin la retirada de llicències quan es puguin demostrar un determinat número d’infraccions o que hagin comès un mínim de sancions. I fa un crit d'alerta, per rebutjar que s’introdueixi el Bed and Breakfast a Barcelona, a través del Decret de la Generalitat.