Jornada de la CUP a Bordils en solidaritat amb la lluita contra la MAT

La CUP ha organitzat per aquest diumenge a Bordils una jornada solidària amb la lluita contra la MAT, que en els darrers mesos ha ressorgit a les comarques gironines. Els actes, que tindran lloc al pavelló Torrentó, començaran amb un vermut solidari a les 11.30h, continuaran amb un acte polític a les 12.30h, i culminaran amb una arrossada popular a les 14h. Els beneficis de la jornada es destinaran a sufragar les despeses de les campanyes i els casos repressius.

L’acte polític comptarà amb parlaments de l’ex-diputat cupaire David Fernàndez, i dels actuals diputats Benet Salellas i Mireia Boya. També hi intervindran representants de la campanya ‘T66: Judici d’Alta Tensió’, així com de les plataformes ‘No a la MAT’ i ‘Salvem la llera del Ter’. Els tiquets de dinar es poden adquirir al Casal independentista El Forn (Girona), al bar Can Sipi (Bordils) i a la Fàbrica (Celrà).

D’altra banda, avui dimecres al Parlament la diputada de la CUP Mireia Boya ha fet una pregunta dirigida al conseller Josep Rull, en què ha demanat quin és el model energètic pel qual aposta el Govern i si la Generalitat pensa “continuar anant de la mà de REE i l’oligopoli elèctric espanyol”. La diputada també ha fet referència als processos judicials que hi ha ara mateix en marxa a comarques gironines vinculats a la defensa del territori i a la lluita per un nou model energètic.

Els casos i les lluites en marxa

En el cas de la campanya ‘T66: Judici d’Alta Tensió’ hi ha sis persones acusades per la seva relació amb l’acció del gener del 2014 a Fellines, en què un activista va enterrar-se al punt on s’havia de construir la torre 66 de la MAT. Se’ls demana entre dos i set anys de presó i una multa de 28.836€ de responsabilitat civil.

Pel que fa la plataforma “No a la MAT”, que durant anys va encapçalar la lluita contra la línia, ha d’afrontar actualment les resolucions judicials i despeses vinculades al recurs contra el tram Bescanó-Santa Llogaia.

Finalment, la plataforma “Salvem la llera del Ter” s’ha constituït recentment en contra de la línia d’alta tensió que REE ha projectat per connectar la MAT amb la subestació de Juià, amb la participació dels ajuntaments de Bordils, Celrà, Cervià de Ter, Juià i Sant Julià de Ramis, a més de veïns i entitats.