No a les Armes Nuclears

Jornada d'actes contra les armes nuclears a València amb supervivents de la bomba atòmica d'Hiroshima i Nagasaki

El pròxim dilluns 15 de maig supervivents de la bomba atòmica d'Hiroshima i Nagasaki visitaran les Corts Valencianes i l’Ajuntament de València i formaran part de la taula rodona “Radiografia de les armes nuclears: Quines amenaces es presenten en l’era Trump i l’escalada de tensions al Nord-Est asiàtic? Quines són les possibilitats de prohibició d’aquestes armes de destrucció massiva?”, en el marc d'una jornada d'actes organitzats pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau i el Peace Boat.

L'any 2008 l’ONG Internacional Peace Boat – dedicada a la promoció de la pau, els drets humans, el desenvolupament sostenible i la consciència medioambiental – va crear el Projecte Hibakusha. Aquesta iniciativa consistia en un viatge per diferents ciutats del món emprès per supervivents de la bomba atòmica d'Hiroshima i Nagasaki i tenia com a objectiu donar el seu testimoni i demanar l’abolició de les armes nuclears a les institucions polítiques.

El proper dilluns 15 de maig el Peace Boat arribarà a la capital valenciana, on difondrà el seu missatge a través de diferents accions. A les 11h els membres del Projecte Hibakusha visitaran les Corts Valencianes amb la intenció d’instar al Govern central a donar suport a la prohibició de les armes nuclears. Seran rebuts pel President de Les Corts, Enric Morera, el qual els acompanyarà durant tota la seua visita.

A les 12h, la delegació serà rebuda a l’Ajuntament de València per l’alcalde Joan Ribó i el Conseller de Cooperació i Desenvolupament Robert Jaramillo, amb els quals es debatrà la posició del govern davant la problemàtica. Serà al mateix consistori on tindrà lloc una roda de premsa amb els mitjans i on Edgard Vega –membre del Centre Delàs d’Estudis per la Pau – llegirà el manifest a favor d’abolir les armes nuclears.

En el marc de la visita, el mateix dia a les 17.30h tindrà lloc una taula rodona a la Universitat de València. L’activitat comptarà amb les intervencions d’Arcadi Oliveres –destacat activista per la pau i president de la Universitat Internacional de la Pau–, Jordi Calvo –investigador i coordinador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau – i membres del Projecte Hibakusha, tots ells supervivents de bombes atòmiques. Sota el títol “Radiografia de les armes nuclears: Quines ameneces es presenten en l’era Trump i l’escalada de tensions al Nord-Est asiàtic? Quines són les possibilitats de prohibició d’aquestes armes de destrucció massiva?”, l’objectiu de l’esdeveniment és sensibilitzar als estudiants i al públic assistent sobre l’impacte humanitari de les armes nuclears i apel·lar a la necessitat d’un canvi de posició de l’Estat espanyol respecte a aquest tema.

Els actes que tindran lloc aquest proper dilluns 15 de maig a València, han estat promoguts pel Centre Delàs d'Estudis per la Pau i el Peace Boat. El Centre Delàs d'Estudis per la Pau treballa des de l'any 1999 pel foment d’una cultura de pau i la construcció d’una societat desarmada. Amb aquest objectiu, combina el treball d’estudi i publicació amb la difusió i mobilització social al voltant dels efectes negatius del militarisme, entre ells la despesa militar, la R+D militar i la fabricació i el comerç d'armes, així com la denuncia de l’incompliment dels acords dels governs en aquestes matèries.