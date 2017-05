Internacionalització

Grups sobiranistes insten l'ONU perquè obligui el Regne d'Espanya a respectar la celebració del Referèndum

Diversos grups polítics i personalitats catalanes sobiranistes s’han adreçat al Secretari General de l’Organització de Nacions Unides (ONU) perquè dicti una resolució que insti el Govern espanyol a complir els Tractats, Resolucions i Pactes internacionals ratificats per l’Estat espanyol que reconeixen el dret d’autodeterminació i, com a conseqüència, que no posi obstacles a la celebració del referèndum reclamat per la immensa majoria dels catalans i que la Generalitat de Catalunya ha anunciat per al mes de setembre

Avui, dia 3 de maig, a les 12 del migdia s’ha presentat aquesta iniciativa a Barcelona (Col·legi de Periodistes) un cop ja portada a terme la presentació a les Nacions Unides aquesta iniciativa. Josep Cruanyes (Comissió de la Dignitat), Pau Miserachs (Grup d’Estudis Polítics), Beni Savall (Sobirania i Justícia), Carles Castellanos (Drassanes per la República Catalana) i Alfred Bienzobas (Sindicalistes per la Independència, Esquerres per la Independència) han exposat els continguts principals del document de vint-i-una (21) planes on es recullen àmpliament els “fonaments de dret” de la petició presentada.

Es tracta, en concret, d’una sol·licitud d’obertura d’expedient de verificació per a l’adopció de la corresponent resolució per l’Organisme que procedeixi, amb les recomanacions i mesures que es decideixin per vulneració per el Regne d’Espanya del dret del poble català a celebrar lliurement i amb totes les garanties un Referèndum vinculant per a la lliure determinació prevista en l’article 1.2 de la Carta Fundacional de les Nacions Unides feta a San Francisco el 26 de Juny de 1945, l’article 1.1 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966, l’article 1.1 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966 i els Tractats Internacional i Resolucions de l’Assemblea General i del Consell de Seguretat de les Nacions Unides 2625, 47135, 65202, 2711 i 53/134 que reconeixen, sense limitacions, reserves ni exclusions el Dret a la lliure determinació del Pobles per a establir el seu Estatut Polític. L’escrit també inclou les resolucions 242, 662, 1238, 1284, 2625 i 58292 sobre el principi d’inadmissibilitat de l’adquisició de territoris per la força.

El dret d’autodeterminació també fou aprovat com a principi democràtic fonamental per damunt de les lleis dels Estats a la Conferència OSCE de 1975 celebrada a Helsinki, la Conferència de Viena de 1993 i la Resolució 48/121 de 1994 aprovada en el 48 plenari de les Nacions Unides amb la assistència d’Espanya que no hi va posar cap impediment ni reserva.

(Antecedents històrics. Catalunya no ha acceptat mai la submissió a Castella):

Com a antecedents, el document analitza la situació històrica, jurídica i política de la nació catalana davant el Regne d’Espanya i considera que l’Estat espanyol ha de facilitar el dret a la celebració del Referèndum d’autodeterminació que ha aprovat al Parlament de Catalunya i que el poble de Catalunya massivament mobilitzat exigeix democràticament i per la via pacífica, vinculant, amb totes les garanties democràtiques i per sufragi universal, per acabar definitivament amb el conflicte Catalunya/Espanya i les vulneracions dels drets dels catalans a disposar amb un Estat propi de plenes facultats legislatives i de desenvolupament de la seva economia i vida social.

Les entitats que signen la comunicació demanen que Espanya accepti la secessió pacífica, ordenada i equitativa del territori català en cas de vot favorable a la independència, i que faci servir la coerció, la repressió, violència i utilització dels Tribunals per resoldre diferències polítiques

Així mateix, declaren el Referèndum com un instrument legítim prioritari de defensa de la democràcia a Catalunya, poble que mai no ha acceptat la submissió a Castella esdevinguda Espanya que des de 1714 li ha imposat la seva administració central, les seves lleis, cultura i idioma intentant castellanitzar Catalunya per descatalanitzar-la i absorbir-la, política contrària als drets humans i llibertats polítiques dels pobles sotmesos per la força militar, que va seguir el general dictador Francisco Franco després de la victòria militar el 1939 amb l’aixecament contra la Segona República Espanyola de 1936 amb la col·laboració militar de l’Alemanya nazi i del feixisme italià.

Finalment consideren que l’Estat espanyol, prohibint i impedint la celebració del referèndum, servint-se de la via judicial i posant la Constitució espanyola de 1978 com a mur de les llibertats catalanes que demanen empara al dret internacional supraconstitucional, vulnera un dret erga omnes establert per tots els pobles sense limitacions ni exclusions, inclosos els que formen part d’un Estat, no estant prohibida internacionalment la modificació de fronteres ni la separació del territori d’un Estat per constituir un nou Estat, que no es considera cap mena d’atemptat contra la integritat de l’Estat predecessor.

De manera resumida, els ponents consideren que es tracta d’un acte important de defensa internacional del dret d’autodeterminació de la Nació Catalana (en aquest cas en una part del territori nacional dels Països Catalans, és a dir, a Catalunya).

Hi ha quatre línies principals d’argumentació que cal remarcar:

- En primer lloc, tal com s’ha exposat a la documentació elaborada, el poble català no ha renunciat mai al dret d’autodeterminació. I la situació actual és el resultat d’una imposició per la força, una imposició per mitjà de la violència. És per la violència que s’ha ofegat el dret a expressar la voluntat lliure de Catalunya, amb la imposició d’un marc estatal per mitjà d’una Constitució aprovada a partir d’aquest mateix marc estatal predefinit, i considerat com a única font de dret, de manera inamovible.

- En segon lloc, es considera que es tracta d’una iniciativa necessària i oportuna. Sabem que els drets són l’expressió dels criteris de justícia col·lectiva, però que es fan efectius quan responen a una voluntat política clarament reivindicada. Aquest és el cas del poble català que ho ha manifestat de maneres molt diverses, i sobretot massivament al llarg dels darrers anys. A qui pogués expressar incredulitat entorn de la utilitat d’aquesta gestió, cal dir, que és justament en situacions que combinen la mobilització i el conflicte jurídic (com és el nostre cas actualment), que és més necessari i oportú estendre i difondre gestions com la que presentem avui, adreçades al reconeixement legal de la nostra voluntat democràtica col·lectiva.

- En tercer lloc, cal recordar que, independentment del que pugui expressar la doctrina espanyola d’arrel franquista, els drets de les persones i dels pobles no s’acaben en el marc dels Estats, en les seves Constitucions, sinó que existeixen per damunt d’aquests referents limitats i limitadors.

- Finalment cal remarcar que el conflicte en què incideix aquesta reivindicació no és simplement jurídic, sinó que és essencialment polític. Els demandants insten perquè es protegeixi el dret al Referèndum perquè es parteix de la convicció política que, com a Poble Català, tenim dret a decidir sobre el nostre futur, a construir les estructures polítiques que determinem col·lectivament. Perquè tenim dret (com qualsevol altra comunitat nacional) a construir la República Catalana Independent, d’acord amb la voluntat popular. El Referèndum i l’Autodeterminació només s’entenen perquè són la porta a una República Catalana al servei del poble. Aquesta és la realitat de fons d’aquesta iniciativa que ha de servir com a cobertura argumentativa (jurídica i política) en el marc del conflicte en curs que com a poble tenim amb el Regne d’Espanya.