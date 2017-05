Retornem els diners al poble

Finalitza a Deltebre las segona edició del concurs "Retornem els diners al poble"

L'associació Los Lliris guanya les votacions populars en la segona edició del concurs Retornem els diners al poble

Divendres passat es va celebrar l'acte públic de l'obertura de l'urna per tal de fer el recompte de vots que havien de decidir quina era l'associació guanyadora del concurs amb què la CUP Deltebre retorna els 1.368€ que percep la regidora Dayana Santiago per assistència als plens municipals.

Fet el recompte els vots van quedar repartits de la següent manera: 22 vots per a l'associació feminista F de Figa, 39 vots per a l'associació animalista Deltarescat i 44 vots per a l'associació Los Lliris, que va guanyar amb el seu projecte "Lo Niu". La quantitat assignada servirà per mantenir un espai per als més petits i petites, basat en la llibertat de joc i respecte d’una mateixa i amb les altres, en un entorn no directriu, que afavoreix la curiositat innata, les ganes d’aprendre, l’autoregulació i l’enfortiment dels vincles socials.

La CUP Deltebre vol agrair a totes les persones que han col·laborat amb el seu vot i a Los Lliris pel premi, així mateix animar les altres dues, i totes les que ho desitgen, a presentar-se de nou el proper curs.