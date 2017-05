CUP GIRONA

Eulàlia Reguant parlarà sobre el procés d’independència a Girona

La CUP-Crida per Girona, l’Assemblea de Joves del Gironès i el SEPC organitzen la primera jornada per a la unitat popular a la ciutat

Aquest dissabte, 6 de maig, tindrà lloc a la plaça del Pallol de Girona la primer Jornada per a la Unitat Popular, organitzada per la CUP-Crida per Girona, l’Assemblea de Joves del Gironès i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Es tracta d’un espai de debat promogut per les organitzacions de l’esquerra independentista gironina per a reflexionar al voltant de problemàtiques i qüestions d’actualitat que afecten la societat gironina i catalana.

La jornada començarà a les 10h amb tres tallers simultanis, que giraran al voltant de la situació social del jovent i la seva implicació política; la lluita estudiantil per l’educació pública; i els reptes de les comarques gironines en l’àmbit de l’ecologisme i la defensa del territori. Finalment, un dels plats forts del dia serà una conferència de la diputada de la CUP Eulàlia Reguant, que tindrà lloc a partir de les 12h. Reguant farà una intervenció sobre l’estat actual del procés d’independència. La jornada culminarà amb un dinar popular.