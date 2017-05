Cultura

Es presenta el I Congrés participatiu 'Catalunya i Futur'

El proper dimecres, 24 de maig, a les 12h, i a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, tindrà lloc la presentació i roda de premsa del I Congrés participatiu 'Catalunya i Futur.'

El Congrés Catalunya i Futur vol fer la funció que, fa 40 anys, va fer el Congrés de Cultura Catalana.

Aquest congrés parteix de la idea que la societat catalana ha canviat molt i les formes de comunicació també s'han transformat extraordinàriament. Per això, apunten, aquest congrés vol fer servir "tots els mitjans disponibles (els tradicionals i les xarxes socials) per aconseguir una participació rècord." Es tracta d'un procés de 12 mesos, que acabarà amb sis sessions sectorials a sis ciutats del país i una sessió de cloenda a Barcelona i, al cap d'un mes (maig 2018, 50 anys després del maig del 68 a Paris), amb un Congrés Internacional que doni projecció a la feina feta i serveixi per llançar un missatge positiu des de Barcelona al Món.

Per aconseguir els objectius del congrés i recollir les millors propostes es compta també amb el el teixit associatiu català, i amb el "nivell de formació i coneixement de la societat catalana i la capacitat de mobilització." En aquest sentit, es convoca amb el congrés com l'arrencada d'un "procés participatiu permanent, amb voluntat d'influir en les decisions que es prenguin en el futur en aquest país. Per això parlem del primer think tank col·laboratiu, massiu, obert i transparent."