Moviment veïnal

Entitats veïnals impulsen un manifest la regulació de les terrasses a Barcelona

Diverses entitats van presentar aquest passat dimarts en roda de premsa el manifest per una regulació de les terrasses que preservi l'espai públic com a bé col·lectiu. Podeu consultar-lo des d'aquest enllaç.

Paral·lament van fer una crida a adherir-se

Entre els signants:

Associacions de veïns i veïnes

Besòs, Poble Sec, Joan Maragall del Guinardó, Font de la Guatlla, Salvem el Turó, Cadena Estrellas Altas, Vila de Gràcia, Horta, Casc Antic, Dreta de l'Eixample, Esquerra de l'Eixample, Gòtic, Clot-Camp de l'Arpa, Sant Andreu de Palomar, Maresme, Egara, Sant Antoni, Sant Ramon Nonat, Fort Pienc, Triangle de Sants Torre Llobeta-Vilapicina, Prosperitat, la Sagrera , Sant Cugat Centre, Sagrada Família, Poblenou, Alerta Poble-Sec, Centre Social de Sants

Col·lectius i entitats

Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), Veïns per la Independència, SOS Carrer Enric Granados, Col·lectiu Intermitent de San Pere i Santa Caterina, ACIC (Associació Catalana per a la Integració del Cec), Plataforma Carrers per a Tothom, Plataforma Som Paral·lel, Fundació ECOM, Grup de Treball Fem Rambla, Ens Plantem Poblenou, Salvem les Drassanes, 500x20 pel Lloguer Públic i Assequible, SOS Rambla, Consell d'Associacions de Barcelona