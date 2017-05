Refugiats

Els refugiats residents a Catalunya denuncien les males condicions d'acollida

Els refugiats residents a Catalunya han anunciat una roda de premsa per demà a les 10.30 a la Plaça San Jaume amb l'objectiu de denunciar les seves males condicions d'acollida.

Apunten que els problemes ocasionats per la targeta vermella que no és un document de residència i els freqüents casos de denegació de targeta vermella malgrat que la situació de conflicte i perill per a la pròpia vida continuen

També han manifestat que hi ha llacunes del pla d'acollida estatal i remarquen les incompetències de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, així com els problemes de l'accés a l'habitatge en acabar la primera fase davant l'absència d'avals per a lloguers i les condicions de vida a Casa Bloc

"Tots aquests problemes i altres que fan que l'acollida no sigui en la pràctica digna ni igualitària malgrat les bones paraules de les administracions i els reclams de l'opinió pública, han puntualitzat.