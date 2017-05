Els moviments populars de Lleida convoquen una manifestació contra els incompliments de La Paeria en matèria de drets socials.

Els col·lectius que conformem la Coordinadora de Marees de Lleida han denunciat, aquest matí en roda de premsa, l'incompliment CONSTANT de les lleis contra la pobresa energètica i per un habitatge digne i la creixent criminalització cap als col·lectius que lluiten per unes vides dignes per part de La Paeria.

Consideren que la manca d'una política social que garanteixi els drets a l'habitatge i a una vida digna a la ciutat de Lleida han portat a conseqüència algunes manifestacions veïnals que culpabilitzen a les persones pobres de la seva situació en comptes de denunciar la manca de recursos públics i la privatització dels drets i dels serveis.

És per això, que davant la greu situació d'emergència social i la desempara pressupostària de l'àrea de Serveis Socials i la desatenció de les necessitats de la població més vulnerable per part de La Paeria: nosaltres plantem cara. El proper 10 de juny a les 18h a plaça dels Pagesos convoquem una manifestació per visibilitzar i revertir la situació de pobresa a la qual ens aboca el sistema capitalista, així com denunciar les situacions d'inseguretat alimentària, energètica i de misèria que actualment viuen moltes famílies en aquesta ciutat, per posar fil a l'agulla i construir una societat justa.