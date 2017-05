lluita institucional

Els grups parlamentaris segueixen impedint la compareixença dels tresorers dels partits per rendir comptes davant del Parlament

La CUP-CC havia demanat la compareixença a la CAI dels seus tresorers i la resta de grups ho han impedit.

Els vots en contra del PP i PSC i les abstenció de JxSÍ, C’S i CSQP han impedit avui l’aprovació de les compareixences dels responsables d’economia de la CUP a la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya.

La petició de compareixença venia motivada arran que en la votació de les conclusions de la “Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita Contra la Corrupció i per la Regeneració Democràtica” (CEMCORD), votades el passat mes de març, es va rebutjar “habilitar un espai fix anual dins de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya on hagin de comparèixer els gerents i tresorers dels partits polítics a retre comptes dels diners públics, dels préstecs, de les donacions de com han gastat les subvencions, etc.”

Tot i la negativa de les resta de grups a aquesta mena de compareixences i arran de la importància que des de la CUP es donava a aquest rendiments de comptes, la CUP va decidir que els nostres tresoreres si que compareixerien per redir comptes davant del Parlament “per donar explicacions sobre el finançament de la Candidatura d’Unitat Popular i el tancament dels seus comptes de l’exercici 2016, així com aprofundir en la transparència del finançament i els comptes dels partits polítics.”

Aquesta mesura, inexplicablement, només ha rebut el vot a favor de l’esquerra independentista a la Comissió d’Afers Institucionals.