Els Comuns, la Comissió de Venècia o com donar garses per perdius

Quan el diputat Coscubiela intervenia al Parlament en nom d’aquell conglomerat anomenat popularment els Comuns, dient que podien acceptar el referèndum unilateralitat, alguns amb bona fe i bona voluntat han pensat que estaven disposats a fer el referèndum saltant el veto de l’Estat borbònic.

La condició d’una declaració favorable de la Comissió de Venècia Resulta, és un Si condicionat, un Si enverinat, un Si que provablement serà un No, perquè sempre hi ha un però si són els Comuns i són les llibertats dels catalans.

Ens trobem enfront d’una nova maniobra de distracció per incautes per part dels Comuns, de fet fa uns mesos aquesta organització política en el seu conjunt desconeixia l’existència mateixa de la Comissió de Venècia, el mateix Coscubiela, l’exdirigent del PORE Franco Ravell, ara convertit en portaveu dels Comuns al Parlament, i altres dirigents, vinculaven el referèndum a la participació, segons el seu personal i intransferible coneixement volien com a mínim el 80% de participació, quan la mateixa comissió que ara invoquen diu al respecte que és recomanable de no estipular cap quòrum de participació mínima ni cap quòrum mínim d’aprovació, perquè pot fer que els opositors a la proposta que se sotmet a referèndum s’abstinguin en compte de votar-hi contra.

L’estudi cita un exemple per fer-ho més clar: ‘Si el 48% és favorable, el 5% contrari i el 47% s’absté, el percentatge opositor podria deixar de participar per imposar el seu punt de vista, encara que sigui una minoria’. A més, la seva absència en la campanya tendeix a fer créixer l’abstenció. Fomentar tant l’abstenció com la imposició del punt de vista d’una minoria no és saludable en una democràcia.

D’una altra banda, si el referèndum guanya per una majoria insuficient per a arribar al percentatge requerit, es genera una situació política estranya, ja que la majoria sentirà que ha estat privada de la victòria sense cap raó justa.

Els nostres Comuns desconeixien que dimonis era la Comissió de Venècia, de fet els hem instruït des del camp independentista, recordo un primer article de la Soledat Balaguer des d’aquestes mateixes pàgines de Geopolítica.cat i des d’altres mitjans informant de la Comissió de Venècia i les seves pràctiques, tot desmuntant les pretensions tramposes de la participació.

Ara els Comuns demanen l’aval preventiu del referèndum, cosa que saben perfectament que no pot passar, simplement per què ni el govern de Catalunya ni el Parlament podem dirigir-se a aquesta institució per demanar-ho.

El Parlament de Catalunya i tampoc el govern de la Generalitat no poden demanar cap petició a la Comissió de Venècia sobre el referèndum d’independència de Catalunya. Qui pot fer-ho?, resposta fàcil, el govern espanyol, les Corts espanyoles o Felipe VI com a cap d’estat.

Ignoraven els Comuns aquest fet?, és possible vist el descobriment recent de la institució, sempre poden estudiar-se els estatuts de l’organisme europeu.

Esperant que els Comuns decideixin que fer amb els seus jocs de mans per no definir-se, com va explicar molt bé un seu dirigent a un blog personal “ens seguíssim situant en una calculada ambigüitat que ens permeti mantenir una àmplia transversalitat en l’eix nacional per tal d’unir en un mateix espai a tothom que no vol investir ni votar pressupostos a la dreta espanyola ni a la catalana, sense que cap bandera ens separi.”

Curiosa aquesta esquerra que fa de tot per apuntalar la monarquia espanyola, la calculada ambigüitat no es pot mantenir eternament, els Comuns hauran de decidir entre la República Catalana o la Monarquia Borbònica, i per allò que es veu al Parlament de Catalunya hi ha una part dels dirigents que els agrada ser la lleial oposició de sa majestat borbònica, i continuen a voler donar-nos garses per perdius.