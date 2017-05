Història

Els arxius confidencials de l'Holocaust, oberts al públic

El diari britànic The Guardian va informar fa uns dies que ls documents secrets de la Comissió d'Investigació de Crims de Guerra de l'ONU (UNWCC, per les sigles en anglès), cobejats per molts investigadors i acadèmics per la seva extensa informació sobre els crims de guerra del règim nazi, van ser oberts al públic per la Wiener Library.En aquest extens arxiu no només es revelen els recursos usats per la mateixa ONU per investigar als nazis, sinó les motivacions polítiques que van obstaculitzar els processos de judicialització i els seus insòlits antecedents. Gran part d'aquest arxiu està conformat per uns 8.000 documents aportats pels països envaïts pel Tercer Reich com a proves per perseguir els culpables.Segons The Guardian, Plesh va poder accedir a la documentació per autorització de l'ONU i ha investigat per anys la feina de la UNWCC. L'arxiu va ser tancat juntament amb la UNWCC cap a finals anys quaranta, uan Alemanya Occidental es va convertir en un aliat fonamental. Durant dècades va ser l'únic conducte regular per accedir a la documentació: s'havia de demanar una autorització a través del seu propi govern, sustentant la seva sol·licitud, que alhora havia d'estar aprovada per la Secretaria General, tràmit que podria durar anys i moltes vegades acabava rebutjat.La documentació consta d'una extensa llista de criminals de guerra, expedients de càrrecs formulats contra ells, actes de reunions, informes, correspondència, transcripcions de judicis i altres materials relacionats que daten de poc després de la creació de l'ONU el 1942. A més, hi consten informes d'aproximadament 37.000 noms de testimonis i molts testimonis de l'Holocaust.