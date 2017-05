judicialitzar l'ensenyament

El TSJCV suspèn de manera cautelar el decret de plurilingüisme

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha anunciat que el seu departament recorrerà la decisió del tribunal. Escola Valenciana: "És un atac de la Diputació d’Alacant, governada pel PP, que tracta de judicialitzar el sistema educatiu, i no obeeix a raons pedagògiques"

La Secció Quarta del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià ha estimat la petició de la Diputació d'Alacant –governada pel Partit Popular– de suspendre cautelarment el decret que estableix el model lingüístic educatiu valencià en l'ensenyament no universitari. Els magistrats no s'han pronunciat sobre el fons de l'assumpte, segons ha informat el mateix tribunal mitjançant una nota de premsa. Per la seua part, el conseller d'Educació Vicent Marzà ha assegurat que recorreran la mesura, ja que no es tracta d'una "sentència ferma", segons informa La Veu del País Valencià.

En la resolució, la sala assenyala que "tot el resolt en aquesta interlocutòria es refereix únicament i exclusivament a la mesura cautelar, no al fons del recurs i en absolut es prejutja res del que puga resoldre's en el seu moment en la sentència que es dicte, després dels tràmits corresponents d'al·legacions i prova. Qualsevol declaració que faça la sala en aquesta interlocutòria només es refereix a la mesura cautelar sol·licitada per la Diputació Provincial d'Alacant".

Escola Valenciana: «el Decret de Plurilingüisme respecta el dret de la ciutadania d’aprendre valencià i trenca amb la discriminació»

«És un atac de la Diputació d’Alacant, governada pel PP, que tracta de judicialitzar el sistema educatiu, i no obeeix a raons pedagògiques. Sols es basa en l’estratègia política d’anar en contra del valencià per sistema. El nou Decret afavoreix la normalització del valencià perquè ofereix igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat del País Valencià», ha exposat el president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno, arran de l’anunci que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana —TSJCV— ha paralitzat el Decret de Plurilingüisme.

L’entitat cívica defensa la legalitat del Decret de Plurilingüisme per quatre raons principals: en primer lloc, «la normativa es fonamenta sota criteris pedagògics i educatius, que han comptat amb el suport i la participació de la comunitat educativa, per la qual cosa, s’ha desenvolupat de forma democràtica», ha explicat Vicent Moreno. En segon lloc, «el Decret tracta de corregir les diferències entre l’alumnat que domina les dues llengües cooficials del País Valencià i els que no i, d’aquesta manera, trenca amb la discriminació i ofereix igualtat d’oportunitats, perquè tot l’alumnat té dret a finalitzar l’Educació Secundària Obligatòria amb un domini equilibrat de valencià i castellà. Aquest dret l’apleguen totes les lleis educatives, com la LOE, LOGSE, LUEV i, fins i tot, la LOMCE, a més de l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia i l’article 3 de la Constitució espanyola.» En tercer lloc, «el text legal afavoreix l’acreditació dels títols oficials de coneixements de llengües; una iniciativa que reverteix molt positivament en el futur dels joves. Aquest coneixement els obrirà un ampli ventall de possibilitats laborals.» En quart lloc, «l’escola genera ciutadans competents en valencià, castellà i una llengua estrangera. Des de l’àmbit educatiu es crea parlants potencials de valencià i s’amplia l’ús social del valencià. La nostra llengua ha estat minoritzada els últims anys i cal que recupere àmbits d’ús.»

A tall de síntesi, «Escola Valenciana opina que el Decret Marzà pren l’escola com a element formador, que posa fi a la discriminació entre alumnes radicats en diferents zones del País Valencià, defensa el dret de la ciutadania d’aprendre valencià i amplia l’ús social del valencià», ha conclòs el portaveu d’Escola Valenciana.