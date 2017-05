El triomf és de Le Pen

Tal com explicava fa un parell de setmanes en aquest article, la victòria de Macron a l'esprint final de les presidencials franceses no ha estat cap sorpresa. El candidat exsocialista i que ara diu no voler-se situar a quina banda està de l'eix dreta-esquerra, ha guanyat a les urnes gràcies al front republicà del tots contra Le Pen. L'alternativa al desastre n'ha sortit victoriosa, sí, però no ha vençut al Front National perquè la filla de Jean Marie Le Pen ja fa molts anys que arrasa entre la societat francesa. No n'hi ha prou guanyant unes eleccions per vèncer al carrer i heus ací la gran derrota de Macron: no ha guanyat per mèrits propis, sinó que ho ha fet com a mal menor per barrar el pas a la ultradreta.

Així doncs, costa d'entendre el triomfalisme babau que saliva amb el jove Macron des que, per fortuna, s'ha convertit en mur de contenció de l'extrema dreta en passar a la final de la primera volta de les presidencials. Potser si s'haguera presentat un antílop, un tapir o un esquirol, també hauria sortit escollit president de la República perquè, al cap i a la fi, aquí del que es tractava era que Marine Le Pen no toqués poder. Ara bé, n'hi ha prou amb això per tant de cofoisme? El sistema electoral francès feia quasi impossible una victòria lepenista, no obstant això, els vora onze milions de vots que s'ha endut l'extrema dreta són qualsevol cosa menys un motiu d'alegria, més aviat són un desastre silent que esquerra i dreta benpensant desaran al calaix de la vergonya fins als propers comicis. I així fins a la victòria final. La victòria ultradretana és clar.

El drama de tot plegat és que a Le Pen no li ha calgut guanyar les eleccions per vèncer. La seva victòria ha estat desestabilitzar l'eix polític dreta-esquerra i fer que tot l'arc parlamentari francès giri al voltant del Front National. Els republicans liberals enfonsats i el socialisme light esmicolat han estat el ferment perfecte pel lepenisme. Una esquerra i una dreta que no han dubtat en aplicar polítiques pròpies de l'extrema dreta expulsant gitanos comunitaris —búlgars i romanesos— en nom de la santíssima trinitat republicana: liberté, fraternité, égalité. Quina victòria tan amarga i estranya, no?

Els vells feixismes d'entre guerres ja fa anys que han sabut reinventar-se a bona part d'Europa. Han desat les velles banderes estigmatitzades pels crims contra la humanitat i s'han vestit amb la corbata de la modernitat, renegant quan ha calgut dels seus propis llinatges. S'han desfet dels rònecs discursos i han abraçat les noves formes de fer política convertint-se en els predilectes pel jovent. Mentrestant, l'esquerra s'ho ha mirat amb supèrbia i menysteniment i aquí en tenim el resultat. Una esquerra que ja no és esquerra ni és res perquè s'ha suïcidat obeint el dictat dels mercats en lloc de donar respostes a les classes populars. Per contra, la ultradreta renovada ha sabut utilitzar la democràcia per marcar l'agenda política d'occident, guanyant o perdent, però sempre victoriosa. Així doncs, potser que parlem clar i comencem a assimilar que la victòria d'aquestes eleccions és més de Le Pen que de Macron. Ja va sent hora d'entendre que la gangrena no es cura amb una tireta.